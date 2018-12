LESKOVČANIN ČEDA PARKIRAO U SLEPOJ ULICI JER NIJE HTEO DA PLATI PARKING: Kad je došao, zatekao demoliran auto, a kad je policija otišla ulubili mu i krov?! (FOTO)

LESKOVAC - Čedomir Nikolić iz Leskovca je u petak oko 13 časova parkirao svoj automobil zastavu u Ulici Miloša Obilića, izbegavajući da plati parking, a nekoliko sati kasnije ga je zateklo neprijatno iznenađenje: demoliran retrovizor, iščupane i bačene tablice, ogrebanu haubu i polomljena štop svetla.

Pozvao je policiju, koja je izvršila uviđaj, a kada se vratio oko ponoći da ga odveze kući, zatekao je naknadno demoliranje i ulubljen krov. Policija je i drugi put izvršila uređaj, a Nikolića to nije smirilo i kaže da je uplašen za svoju bezbednost, piše Jugmedia.

“Policajci me teraju da pomerim auto odatle. A kada sam ih pitao da li mogu da mi garantuju da kada okrenem ključ on neće eksplodirati, kazali su mi da ne mogu. I tako, auto sam ostavio ovde u tako jadnom stanju, a policajci su me “utešili” informacijom da će javni tužilac najverovatnije utvrditi da ovde nema krivičnog dela i da ću morati da gonim NN počinioca po privatnoj tužbi”, kaže Nikolić.

On dodaje da sumnja na određene osobe i da je njihova imena saopštio policiji.

Inače, ovaj slepi deo Ulice Miloša Obilića, pored Veterničkog keja, tokom celog dana prenatrpan je parkiranim automobilima jer se u tom delu ne naplaćuje parking.

“Mi bukvalno ne možemo da izađemo iz kuće kada se naređaju ispred naših kapija. To nije u redu. Pošto je ovo sokače slepo, ne daj Bože nekom da pripadne loše od komšija, vozilo hitne pomoći ne bi moglo da dođe do nas od tih parkiranih automobila”, žali nam se stanarka ove ulice.

Dešavalo se i ranije da oni koji parkiraju automobile u ovom sokačetu ostanu bez retrovizora ili zateknu ogrebana vrata.

