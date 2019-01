OVAKO SE SUDE ERE I TERAJU PRAVDU: Švaler tužio muža koji ga je golog isterao na ulicu iz rođenog kreveta! NAJBIZARNIJI SLUČAJEVI IZ UŽIČKE SUDNICE

UŽICE - Za svašta su Ere, što se pod bizarno može podvesti, spremne da presaviju tabak i teraju pravdu, i svašta iz njihovih usta, često neprimerenog rečnika, uđe u sudske zapisnike.

A sve na zadovoljstvo advokata i glavobolju sudija koji se svačega naslušaju da bi raspetljali pravne čvorove i presudili po pravu i pravdi. I neretko se na tim suđenjima spominju životinje, katkad kao predmet spora, katkad kao argument odbrane.

foto: Vladimir Šporčić

Ovo su neke od najbizarnijih slučajeva iz užičke sudnice koji su nam ispričali ovdašnji advokati.

"Pre bih to radio sa krmačom nego sa njom"

Jedna Užičanka tužila je sugrađanina kod koga je brala maline, da joj se on tokom berbe nabacivao, a u pauzama joj slao i lascivne poruke. On je oglašen krivim, a ona je nematerijalnu štetu pokušala da naplati u parničnom postupku. Dok je pričala šta joj je malinar predlagao, on je skočio sa klupe i uleteo u njenu reč.

- Pre bih to radio sa krmačom nego sa njom - povikao je optuženi.

Lipicaner i kljusina

Dva prijatelja našla su se oči u oči u sudnici pošto je jedan drugom rekao da je kljusina.

foto: AP

- Kljusina je uvredljiva reč, i do tužbe ne bi došlo da je optuženi tužitelju rekao "lipicaneru". Jer, lipicaner je rasan konj - argumentovao je advokat uvređenog.

Zlatiborcu kriva krava što je bik polomio nogu

Životinje su bile predmet još jednog spora zbog kog je pravosuđe moralo da angažuje veštake. Jedan Zlatiborac pozvao je komšiju da ovaj povede bika kako bi besplatno osemenio njegovu kravu. Sa jednog ljubavnog zagrljaja bik je loše doskočio i polomio nogu.

foto: AP

Morao je pod nož, ali je njegov vlasnik tražio odšetetu. Veštaci su dva puta tumačili ko je kriv za nezgodu – bik ili krava – a sud je posle više od godinu dana i posle nekoliko ročišta uspeo da pomiri komšije.

Tužba uvređenog švalera

Znaju Užičani i zbog svojih žena da dopadnu optuženičke klupe. Pamti se ovdašnji slučaj kad je jedan ugledni građanin zatekao suprugu u krevetu za drugim muškarcem.

Izvadio je pištolj i ljubavnika svoje žene naterao da se skine go i isterao ga na ulicu. Uvređeni švaler je zbog neprijatnosti podneo tužbu.

- Najteže mi je bilo kada sam ga video u mojoj pidžami - branio se optuženi zašto je potegao pištolj.

foto: Profimedia

"Tukao sam je, ali to je moja žena"

Slučaj koji svedoči o nedopustivom odnosu prema ženama, jeste onaj koji se desio blizu Užica. Pred sud je tako, zbog nasilja u porodici, dopao jedan seljak kome nije bilo jasno što mu sude.

- Da, jesam je tukao, ali ovo je veliki nesporazum, ja sam tukao SVOJU ženu - rekao je on pred sudom, očigledno ubeđen da je tući svoju ženu potpuno normalna stvar.

Maćeha tužila pastorka starijeg od sebe zbog loženja drva?!

Pamti se slučaj jednog čoveka koga je dve godine mlađa maćeha tužila da je za dva dana ložeći furunu potrošio osam kubika drva i 100 kilograma uglja.

- Nemoguće je da sam potršio toliko ogreva, ali osudite me kao da jesam. Hoću da uđem u Ginisovu knjigu rekorda - govorio je pred sudom.

Sudija bi radije jeo detelinu nego seno!

U gradiću na zapadu Srbije jedan sudija se toliko upleo u bizarnu pravnu zavrzlamu da je on bio zvezda suđenja.

Jednom domaćinu nečija stoka je ušla u zabran i jela mu seno. Tužio je komšiju čije se imanje nalazi uz njegovo, tvrdeći da je komšijin bik pojeo seno.

foto: AP/Ilustracija

Tuženi je izašao pred sudiju branio sebe i bika i potanko skicirao dve livade.

- Ovde je moja, a ovde je njegova livada. Između je deo pod detelinom. Sudija, da si ti bik da li bi ti jeo svežu detelinu ili seno - pitao je.

- Detelinu - odgovorio je sudija.

(Kurir.rs/Blic/V. Lojanica/Foto: Marina Lopičić)

