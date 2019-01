HIT! OVAKO SE ŠUMADINAC ŽENI KAD ZAVEJE: Na venčanje u manastir krenuli kolima, a kad su se zaglavili na putu, u pomoć je stigao komšija sa kvadom!

Sneg je zavejao Srbiju, brojne saobraćajnice su neprohodne, ali ni visok snežni pokrivač ni zavejan put nisu bili prepreka za zaljubljeni par iz sela Stragari kod Kragujevca da se venča u manastiru Blagoveštenje Rudničko.

Meštanin tog sela kod Kragujevca objavio je na svom Fejsbuk profilu sliku mlade i mladoženje, koji se, ne obazirući se na hladnoću, srećni nasmejani do manastira voze kvadom.

Mladence je uskim zavejanim putem do mesta crkvenog obreda dovezao njihov prijatelj Željko Stevanović, koji je svedočanstvo o tome ostavio na društenim mrežama. Kako je naveo, njegovi prijatelji Jasmina I Marko su na venčanje pošli kolima, ali do manastira nisu mogli da stignu zbog smetova i snega na putu. Zato im je u pomoć došao njihov komšija sa vozilom koje je lako savladalo nanose, tako da su do svetinje svi stigli kvadom, i to na vreme.

Ostale zvanice su do manastira pešačili zavejanim putem, a ova fotografija je još jedno svedočanstvo da prava ljubav zaista ne zna za prepreke.

(Kurir.rs)

Kurir

Autor: Kurir