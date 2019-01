U ALEKSINCU IZVADILI TUMOR OD 8 KILOGRAMA: Ovo se dešava jednom u 10 godina, a sličan slučaj imali pre mesec dana! (UZNEMIRUJUĆI FOTO)

Ekipa aleksinačkih hirurga na čelu sa doktorom Miroslavom Miljkovićem juče popodne izvadila je iz jedne pacijentkinje stare 87 godina tumor desnog jajnika, težak čak osam kilograma. Miljković je sa ekipom izvadio pre mesec dana iz jedne pacijentkinje iz Sokobanje tumor od čak pet kilograma.

"Baka iz koje je odstranjen tumor ima 52 kilograma što znači da je predstavljao skoro 20 odsto njene težine. Kod nas se jednom u 10 godina pojave takvi slučajevi, a eto u mesec dana su se pojavila dva slučaja. Taj tumor kod bake je ispunjavao celu trbušnu duplju i vršio pritisak na okolne organe i ugrožavao njihov rad. To je veliki aneseziološki izazov jer je trebalo sprečiti takozvani dekompresioni sindrom koji nastaje kada se izvadi tako veliki tumor jer krv naglo krene u trbuh", priča doktor Miljković.

On kaže da je pacijentkinja iz Sokobanje puštena kući i da se oporavlja, a to očekuje i za osamdesetsedmogodišnju baku koja je u dobrom zdravstvenom stanju. On ne očekuje nikakve postoperativne komplikacije.

