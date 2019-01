MLADEN JE JEDINI SRPSKI I BALKANSKI SAMURAJ: Završio dva fakulteta, priča tri jezika, ali je najdraže zvanje stekao katanom starom 300 godina (FOTO)

Obučen u kimono, sa katanom u rukama, u svom klubu vežba Mladen Burazerović, jedini samuraj ne samo u lozničkom kraju, nego na čitavom Balkanu. Ispunio je dečačke snove i sledi bušido kodeks, odnosno ''put ratnika'' radeći i živeći u skladu sa onim što se očekuje od samuraja bez obzira gde se nalazio.

U detinjstvu je zavoleo borilačke veštine i kao devetogodišnjak je uz svoga dedu Iliju Gajića, majstora džiju-džice, počasni osmi dan, zakoračio u taj svet. To mu se svidelo pa je u Beogradu, gde je ovaj rođeni Lozničanin odrastao, postao i član jednog beogradskog aikido-kluba, a pored toga je trenirao i karate. Išlo mu je baš dobro pa je pre tridesete u aikidu dostigao četvrti dan, najviše zvanje koje se stiče polaganjem, počasni četvrti u karateu dok je u džiju-džici dostigao peti dan i dobio zvanje šihan, odnosno učitelj učitelja. Nije se zaustavio nego je u decembru 2016. postao samuraj za šta je neophodno da čovek ispunjava stroge uslove, ali i da ga za to neko preporuči.

"U inostranstvu sam održao više međunarodnih seminara iz raznih borilačkih veština, a dugo već sarađujem sa italijanskim majstorima i upoznao sam Alfonsa Toregrosa, kapetana samuraja. On me je preporučio Oružanoj samurajskoj borbenoj asocijaciji. U Japan sam poslao fakultetske diplome, završio sam Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu i Medicinski fakultet, profesor sam fizičkog vaspitanja i sporta i specijalista strukovni fizioterapeut, kao i majstorske iz borilačkih veština. Proverili su sve to kao i moj doprinos u širenju borilačkih veština u svetu i onda su predsednik Asocijacije Masaši Jokojama i Šigeo Omae, potpredsednik i bivši ministar odbrane Japana, prihvatili preporuku. Tako sam krajem 2016. počastvovan da postanem prvi samuraj u Srbiji i Balkanu", priča loznički samuraj koji govori engleski, italijanski i ruski, uči nemački jezik, i ističe da je to ujedno i obaveza.

Samuraj mora da savlada rukovanje samurajskim mačem, katanom, poštuje bušido kodeks, poseduje određene vrline kao što su istina, hrabrost, dobrota, iskrenost, odnosno pravednost, uljudnost, i lojalnost, da poštuje ključne principe - vernost prema gospodaru, ili ljubav prema domovini, skromnost, otvorenost i umerenost. Jedan samuraj uvek predstavlja sve ostale i bez obzira na to gde i s kim se nalazi, mora se ponašati u skladu sa kodeksom. Mladen je nedavno ostvario veliki san i sa par prijatelja posetio Japan, postojbinu samuraja.

Tamo je proveo dve sedmice i osim Tokija bio u još sedam gradova. Kaže da je to potpuno drugi svet u kome se prepliću tradicija i moderno, a da su Japanci izuzetno ljubazni, otvoreni, puni poštovanja prema svima.

Održao je dva seminara, položio za četvrti dan daitoriju džiju-džicu u jednoj od najstarijih japanskih škola te veštine i, kaže, postao jedini visokorangirani majstor ove veštine u Srbiji. Trenirao je sa japanskim majstorima borilačkih veština, posetio mesto Hirado i Acuši Soda šihana, visokorangiranog majstora veština rukovanja japanskim mačem, koji vodi poreklo direktno od samuraja.

Tu je jedini srpski samuraj vežbao mačevanje držeći u rukama katanu staru punih 300 godina. Burazerović se pošto je posetio Zemlju izlazećeg sunca i video vrhove Fudžija vratio u zavičaj da samurajskim veštinama uči Lozničane pa možda grad pored Drine za koju godinu dobije još kojeg samuraj.

