MUKE SELJAKA KURŠUMLIJSKIH SELA: Prete im čopori besnih vukova, bez puške nemoćni a nemaju para da plate preregistraciju oružja

KURŠUMLIJA, 20. januara 2019. (Beta) - Meštani kuršumlijskih sela revoltirani su zbog obaveze zamene oružanih listova novim biometrijskim, jer im je, kakao navode, skupo i nemaju sredstava da to plate.

Zakon o oružju zadao je velike muke seljacima.

Vlasnicima oružja Zakon je ponudio tri varijante, da preregistruju oružje, da ga vrate, ili da zaliju cev. Međutim, meštani kuršumlijskih planinskih sela kažu da bilo šta da odaberu, mnogo će ih koštati.

Ove kuršumlijske gorštake novi oružani list koštaće više i od predviđenog, jer za lekarsko uverenje moraju da putuju u Prokuplje ili Niš, u Blace na obuku, a čak u Kragujevac ako se odluče na zalivanje cevi na oružju. Kad se sve sabere, cifra je mnogo veća. Bez puške, poručuju seljaci, nemoćni su da odbrane stoku od vukova, koji ne prezaju da napadnu i čoveka.

Života Jevremović (72) iz planinskog sela Igrište, kod Kuršumlije, kaže da u kuršumlijskim planinskim selima, gotovo svaka kuća ima jednu ili više lovačkih pušaka. U pitanju su stariji ljudi, koji žive medju divljim zverima u planinama, gde im je vatreno oružje neophodno. Oni sada moraju da idu na obuku za rukovanje vatrenim oružjem, da vade lekarska uverenja i to sve u drugim gradovima, pa će ih sve to mnogo koštati.

"Za preregistarciju jedne puške treba izdvojiti oko 30.000 dinara. A, gde je put do grada, pa u druge gradove za razna uverenja, potvrde, preglede, polaganje. Moja penzija to ne može da okrpi, pa sam odlučio da prodam svinju, koju sam utovio za klanje, i da platim tu globu", rekao je Jevremović.

Meštanin sela Vlahinja Milovan Todorović (65) kazao je da bez puške nije suguran u selu, njegova penzija ne može otplatiti ni druge dažbine, a o preregistraciji ne može ni da razmišlja.

"Ja imam 15.000 dinara penziju, nedavno mi povećali za 500 dinara, a sada mi traže 30.000 dinara za pušku. Taksu za televiziju nam povećali, a treba da živimo ja i supruga, da jedemo hleb i makar mleko. Kako i na šta da raspodelim penziju", žali se Todorović.

Meštanin Igrišta Slobodan Urošević (65) smatra da je Zakon o oružju nepravedan prema seljacima, koji jedva sastavljaju kraj s krajem.

"Poljoprivredni proizvodi obezvređeni, penzije odu na dažbine, sada i ovaj namet za oružje. Postalo je sve neizdrživo. Kad nam sve uzmu, poješće nas ovde vukovi i lisice", rekao je Urošević.

Stanovnik planinskog sela Žegrova u kuršumlijskoj opštini Vujadin Nikolić (60) naveo je da su lovačke puške, neophodne zbog čopora vukova, koji u planinskim selima stalno seju strah, napadaju i kolju stoku.

"Evo danas smo tu videli čopor vukova, prolazili tu i onomad i prošlu noć u potrazi za hranom. Da nemamo, čovek da nema pušku, zlo. Kako da odbranimo ovce i ostalu stoku. Golim rukama, ako nam uzmu puške. Komšiji onomad vuk upao u tor", ispričao je Nikolić.

Milovan Todorović iz sela Vlahinja kazao je da će da uzme brusilicu i da iseče cev, na kraju krajeva.

"Zašto da mi uzmu pušku, zašto da mi uzmu novac, zašto da me kažnjavaju. Ja hoću da platim, ali da to bude pristojna cena koju mogu da podnesem, a ne da platim 30.000, dve moje penzije, pa da trpim gladan", kazao je revoltirani Todorović.

Njegovo mišljenje dele i komšije drugih sela. Vujadin Nikolić iz Žegrove ima dve puške, pa će morati da plati duplo, ali će se, kako kaže, odlučiti na neobičan korak.

"Ja ću da uzmem čuk i da joj slepim cev pa ću da im odnesem da vratim. Nek me teraju da ležim u zatvoru, ja drugo ne mogu", rekao je Nikolić.

Građani koji poseduju vatreno oružje do 5. marta bi trebalo da zamene oružne listove za nove biometrijske. U suprotnom, sledi oduzimanje oružja i novčana kazna koja je od 5.000 do 150.000 dinara. Međutim, predviđeni rok za zamenu starih oružnih listova za nove biometrijske isprave 5. mart ove godine biće odložen na godinu dana odnosno do 5. marta 2020. godine, piše list Politika u izdanju od nedelje, 20. januara. Prema nezvaničnim saznanjima lista, ostalo je više od pola miliona zahteva za promenu dokumenata, a u poslednje tri godine samo 100.000 građana zamenilo je ove papire.

List piše da je Vlada Srbije na sednici 10. januara ove godine usvojila izmene i dopune Zakona o oružju i municiji, a predlog izmena upućen je Skupštini Srbije na usvajanje po hitnom postupku.

Politika navodi da broj oružja koje je u legalnom posedu opada iz dana u dan, jer ljudi u Srbiji masovno poklanjaju puške i pištolje državi.

Zakon o oružju i municiji koji je usvojen 2016. godine predvideo je da građani koji legalno poseduju pištolje, puške i municiju zamene stare oružne listove za nove biometrijske isprave.

Uveo je i niz izmena u pogledu kategorija oružja, uslova i režima za njegovo posedovanje, obaveznog lekarskog pregleda, a kako list ocenjuje "većina ovih novina zadaje muke kako lovcima tako i ostalim vlasnicima oružja".

Za razliku od starog, na jednom novom biometrijskom oružnom listu biće moguće registrovati i do 10 komada pušaka ili pištolja.

