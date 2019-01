U ZAVEJANIM BRDIMA RAĐEVINE: Volovima kroz smetove kao pre 100 godina! (FOTO)

LOZNICA - Tamo gde kada napadaju snegovi ne može da stigne mehanizacija mogu rađevski volovi.

Kao nekada njihovi stari, i danas Rađevci u zimskim uslovima jedino koristeći volove mogu do mesta u snegom pritisnutim brdima, gde su ostali stogovi sena, kako bi obezbedili hranu za stoku u zimskim mesecima.

Na selu stalno ima nekog posla pa na obroncima brda uvek ostane stogova koje domaćini dok je lepo vreme ne stignu da prebace do domaćinstava. Tako se desi da seno tu dočeka zimu, ostane zavejano i mora se po snegovima odlaziti po njega, objašnjava etno filmadžija Dobrivoje Pantelić, iz Donjih Brezovica, koji sa suprugom Dobrilom već nekoliko decenija kamerom beleži i od zaborava čuva srpske običaje i način života na selu.

- Sneg ume da napada baš dobro, bude smetova preko dva metra, i tada se do mesta gde ima stogova sena jedino može doći volovima. Tako meštani sela Bogoštica upregnu volove u drvene sanke, stare više od pola veka, i odlaze po seno u zavejana brda. Njima to ne pada teško, a znaju i da je to jedini način da dovuku neophodnu hranu stoci u zimskim danima, iako je potrebno da prevale i po nekoliko kilometara po hladnoći. Navikli su na takav način života, kaže on.

Pantelić podseća da je nekada svaka kuća u Rađevini imala volove, a danas je u ovim krajevima, kako kaže, ostalo još samo pet pari ovih snažnih životinja.

Zbog toga su ovih dana i snimili jedan od odlazaka po seno jer za koju godinu hoće biti smetova, ali možda ne i volova da se kroz njih probijaju

