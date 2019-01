POSKUPELE SAHRANE I VENČANJA U POŽAREVCU: Evo koliko sad košta u opštini, a koliko da matičar dođe mladencima na veselje

POŽAREVAC - Osim vode, odnošenja smeća, poreza na imovinu i sahranjivanja, u Požarevcu su od ovog meseca za 2,4 odsto poskupele i lokalne takse.

I to administrativna, komunalna i taksa za zauzeće javnih površina, pišu Večernje novosti. U obrazloženju za sva ova poskupljenja, navedeno je usklađivanje sa rastom troškova života.

Prema novom cenovniku za administrativne takse, mladenci koji se venčavaju u sali Gradske uprave platiće 522, a koliko žele da im matičar dođe na neku drugu lokaciju biće im višestruko skuplje - 7.383 dinara.

Tumačenje gradskih propisa plaća se 1.157, a vanredni pravni lekovi 2.007. Za izdavanje urbanističkog projekta cena je 2.109, dok se za dobijanje taksi-dozvole plaća 1.055.

Rešenje za izvođenje adaptacije, sanacije i rekonstrukcije objekta košta od 2.109 do 7.383, a odobrenje za postavljanje letnjih bašti 3.164. Nova cena komunalnih taksi za držanje motornih vozila kreće se od 460 do 5.740, a za priključna od 460 do 4.610 dinara.

