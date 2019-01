POKRAJINSKA VLADA: Predsednik Mirović na Svetosavskoj akademiji u Budimpešti

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović prisustvovao je danas kao izaslanik predsednik Srbije Aleksandra Vučića Svetosavskoj akademiji u Tekelijanumu u Budimpešti.



Čestitajući dan velikog srpskog svetitelja i prosvetitelja Svetog Save, predsednik Mirović rekao je da danas slavimo sećanje na najveću, najsvestraniju i najznačajniju ličnost celokupne naše istorije, koja nas je učinila onim što danas i jesmo.



- Sveti Sava je ostavio neizbriv trag u našem jeziku, prosveti, kulturi i celom našem duhu. Lepota i neprolaznost njegovog dela i danas je, ne samo deo naše tradicije, nego naša temeljna nacionalna, duhovna i svaka druga odrednica - istakao je predsednik Mirović.



Večna svetlost Svetog Save, kako je rekao, je ono što je probijalo tamu svih mračnih vekova kroz koje smo kao narod u prošlosti prolazili.



- To je svetlost koja je pokazivala i koja pokazuje put svima onima koji su se, od tada pa sve do danas, borili i koji se bore za slobodu, prosvećenost i prosperitet našeg naroda i koja nam govori ko smo bili, kakvi treba da budemo i kuda treba da idemo -naveo je on.



Predsednik Mirović je istakao da, u nizu nijansi svetlosti kojom nas i danas obasjava Sveti Sava, jeste i ona koja nas uči sabornosti i slozi, ocenivši da je to večna svetlost onog Svetog Save koji je mirio svoju zavađenu braću, učeći i njih i nas da budemo jedinstveni i da živimo u bratskoj slozi i ljubavi, među sobom i sa svima drugima sa kojima se dodirujemo i prepllićemo.



- Takav pristup je, svojevrsna, neprolazna etika našeg svetosavlja i pravoslavlja - dodao je predsednik Pokrajinske vlade.



Predsednica Samouprave Srba u Mađarskoj Vera Pejić Sutor istakla je da srpska zajednica u Mađarskoj ima jednu od najdužih tradicija obeležavanja Savindana u srpskom narodu na celom svetu, podsetivši da je himna Svetog Save prvi put izvedena 1839. godine na đačkoj proslavi upravo u Mađarskoj, u Segedinu.



D.G.

Kurir

Autor: Kurir