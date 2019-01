DO NOVOG SADA, SUBOTICE OD FEBRUARA SAMO AUTOBUSOM: Zbog radova na pruzi ukidaju se vozovi iz Beograda ka Budimpešti, Beču...

DO DALJEG

Zbog infrastrukturnih radova do daljeg iz Beograda neće biti moguće doći vozom do Novog Sada, Subotice, ali ni Budimpešte ili Beča.

- Od 1. februara doći će do izmene saobraćaja vozova na delu pruge Beograd - Novi Sad - Subotica - Kelebija. Međunarodni voz koji iz Beograd Centra za Budimpeštu polazi u 11.13 časova, polaziće iz Novog Sada u 11.00 do Kelebije, sa presedanjem u 14.46 za Budimpeštu, a voz koji iz Budimpešte za Beograd Centar polazi u 7.57, polaziće u 11.57 do Kelebije, sa presedanjem u 15.41 za Novi Sad - saopštili su iz Srbija voza.

Međutim, to nije sve.

- Međunarodni voz koji iz Beograd Centra za Budimpeštu polazi u 21.15 neće saobraćati do završetka radova. Međunarodni voz koji iz Beograd Centra za Beč polazi u 7.13 neće saobraćati do završetka radova. Vozovi u unutrašnjem saobraćaju, saobraćaće samo na relaciji Novi Sad - Subotica - Novi Sad dok će obustava saobraćaja biti na relaciji Beograd Centar - Novi Sad - Beograd Centar.

