VALJEVO IZAŠLO NA CRNO MORE, SLEDI BRATIMLJENJE SA SOČIJEM: Istorijski sporazum u olimpijskom gradu u Rusiji

Valjevo i Soči su na korak od bratimljenja, a tome u prilog ide Sporazum o prijateljstvu koji su u utorak potpisali predsednik Gradske skupštine Sočija Viktor Petrovič Filonov i predsednik Skupštine grada Valjevo Milorad Ilić.

Svečanosti u olimpijskom gradu na Crnom moru prethodio je sastanak kojem su prisustvovali gradonačelnik Sočija Anatolij Pahomov, deputat Jurij Sergejevič Nemcev, predstavnici lokalne administracije i članovi srpske delegacije koju je predvodio narodni poslanik Dragomir J. Karić, član Parlamentarne grupe prijateljstva Srbije i Rusije. Istaknuto je da su stanovnici Srbije zainteresovani za odmor u poznatom letovalištu, a razmatrane su i mogućnosti realizacije velikih projekata u oblasti građevinarstva, kulture, biznisa kao i razmene studenata.

Dragomir J. Karić je za medije u Rusiji, koji su opširno izveštavali o ovom velikom događaju, istakao da je ukazano na potrebu uvođenja direktne avionske linije između Beograda i Sočija, sa čim se složio i gradonačelnik Pahomov koji je odmah naložio saradnicima da sa avio-prevoznicima razmotre najbolje opcije za realizaciju ovog plana.

- Kada sam gradonačelniku Pahomovu rekao da Srbija nema more i da možemo sa njima da sarađujemo, on je odmah kazao: “Od danas Srbija ima more!” Direktan let od Beograda do Sočija trajao bi dva sata i spremni su da uspostave tu liniju. Treba imati u vidu da u Sočiju sezona traje 365 dana u godini. Evo sad je april, ljudi se kupaju, a gore na planini od 2.900 metara ima mnogo snega i skijanje je u punom jeku. To je fenomenalno. Soči je, inače, istorijski grad, ima mnogo toga da se vidi. Tamo se održavaju i trke Formule 1, puno je modernih stadiona i sportskih dvorana. Soči je grad u kojem nedelja dana proleti kao jedan dan. Tamo ima sve što građani Srbije vole - precizirao je Dragomir J. Karić.

Inače, ideja o bliskoj saradnji između Valjeva i Sočija razvili su pre dve godine mladi poslanici na Festivalu omladine i studenata, nakon čega je usledio niz sastanaka gradskih čelnika, koji su na kraju doveli do potpisivanja ovog izuzetnog strateškog sporazuma od velike važnosti za produbljivanje prijateljskih odnosa između dve države i jačanje privredne saradnje.

- Dogovorena je nova poseta Valjevu gradskih čelnika Sočija, koji su izuzetno zainteresovani da dovedu investitore koji će da ulože u izgradnju postrojenja za preradu voća, povrća i mesa u Zapadnoj Srbiji, što je za nas od velikog značaja - otrkiva Dragomir J. Karić i dodaje:



- Prezentacije će biti priređene u Valjevu, Užicu, Šapcu i Čačku, znači u četiri okruga. Upravo regionalno povezivanje je veoma važno i na tome uvek potencira i Bogoljub Karić, kao predsednik Pokreta snaga Srbije i predsednik Udruženja industijalaca i preduzetnika Srbije, i to se u potpunosti uklapa u strategiju predsednika Srbije Aleksandra Vučića o povezivanju svih subjekta Srbije i Rusije za brži napredak privredne i ekonomske saradnje.

Srpsku delegaciju su u Sočiju osim narodnog poslanika Dragomira J. Karića i predsdnika Skupštine grada Valjevo Milorada Ilića činili prof. dr Miroljub Ivanović, član Veća grada Valjeva, odbornik Miloš Kovačević, ekonomista Saša Mitić i Dragoljub Jovančić iz Čačka.

Vredno priznanje Dragomiru J. Kariću medalja od građana Sočija Dragomiru J. Kariću ukazana je velika čast kada mu je gradonačelnik Pahomov uručio medalju u ime građana Sočija koja se dodeljuje zaslužnima za doprinos u razvoju grada.

- Nagrađen sam za zasluge u razvoju olimpijskog grada i za izgradnju jedne od najbrže podignutih zgrada u Sočiju tokom priprema za Olimpijske igre, koja i danas krasi grad. Oni to ne zaboravljaju - naglasio je Karić.

