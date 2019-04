DOBRILA, DOBRO DOŠLA KUĆI U SRBIJU: Beloglavi sup stiže u petak i to avionom! Toliko je zavolela Turke da nije htela da se vrati kući na Uvac

Kanjon Uvca je dom za beloglavog supa. To i vrapci znaju :) A da li znate koliko se parova beloglavih supova gnezdi u Srbiji? Na drugoj slici je mesto gde se iznosi hrana za supove. (Ne miriše lepo verujte na reč). Lešinari naš štite od zaraza tako što jedu uginule životinje. Sačuvajmo lešinare. . . . . .

