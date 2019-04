JUGOM PREKO CELOG SVETA: Ninoslav iz Bečeja se posle Azije i Afrike sada sprema za novu avanturu: sa jednim jugićem ide do Bangkoka, sa drugim će prokrstariti Australijom!

BEČEJ- Ninoslav Trajković (26) iz Bečeja, nepopravljivi avanturista na četiri točka, rešio je da od subote ponovo na ispit stavi svoju psihofizičku izdržljivost, ali i pouzdanost “juga”, nekadašnjeg čeda domaće auto industrije. Nakon vožnje “jugićem” do mongolske prestonice Ulan Bator i nazad, a potom i prošlogodišnjeg putešestvija “crnim” kontinentom do Kejptauna, Ninoslav namerava da se u crveno belom “jugu” zaputi u Australiju. Da, dobro ste pročitali:

-Moja prethodna putovanja počinjala su 20. aprila, pa ne želim da kvarim tradiciju. U toku su poslednje pripreme. Iako sam već za volanom “juga” nakupio više od 38.000 kilometara, ne mogu da kažem da pozitivna trema nije prisutna- kaže za Kurir Ninoslav Trajković i dodaje da ga na krajnje odredište neće odvesti njegov verni “Rino”:

-Ostao je u Africi, preciznije u Bocvani. Izložen je kao eksponat u dvorištu Srpske Pravoslavne Crkve u Gaboroneu. Moj novi “jugo” nije u svetu mladosti. Proizveden je 1989. godine i uopšte nije modifikovan. Poklonio mi ga je verni pratilac mojih putovanja. Prethodni “jugo” bio je plavo- beli, a ovaj će na sebi imati ženske boje, crvenu i belu. Zvaće se “Rina”- nabraja Ninoslav i otkriva najveću pikanteriju vožnje duge 20.000 kilometara:

- Planiram da za manje od 75 dana stignem do Bangkoka, koji je od nas kopnenim putem udaljen 12.000 kilometara. Tamo ću “jugića” donirati jednom bračnom paru. Upoznao sam ih na zimovanju. Avionom ću do Sidneja, a već na aerodromu me čeka jedan momak iz Srbije. On je vlasnik jedinog “juga” u zemlji kengura. U tom vozilu ću krenuti do Perta. Dakle, očekuje me 5.000 kilometara duga vožnja. Ovo je nešto sasvim drugačije i zahteva mnogo ozbiljniju logistiku puta, pogotovo zbog rizičnih država kao što su Iran, Avganistan i Pakistan. Do sada sam imao sreće na putovanjima. Nadam se da me fortuna neće izneveriti- optimističan je Ninoslav.

