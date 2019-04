OGROMNE SVEĆE KOJE NE PLAČU VERNICI PALE CELE GODINE: Običaj iz ovog manastira upisan je kao nacionalno blago Srbije, a evo o čemu se radi (FOTO)

Na Veliki četvrtak u Manastiru Tronoša biće upaljene velike ratarske sveće koje su meštani Zajače izlili u utorak, a u Tronoši to rade danas. Identične sveće od čistog, prirodnog voska teške po najmanje 50 kilograma, visoke metara i po i prečnika oko 30 santimetara, vaskršnji su prilog parohijana iz okolnih sela koji ih po tradiciji svake godine na Veliki četvrtak donose u Manastir Tronoša.

Do česme Devet Jugovića sutra će jednu sveću na ramenima doneti meštani Zajače, Paskovca i dela Tršića i tu će se sastati sa komšijama iz Korenite i drugog dela Tršića koji donose svoju sveću i odatle ih nose u manastir. One će ispred ikone Isusa Hrista i Svete Bogorodice u manastirskoj crkvi biti paljene svake nedelje i praznika za vreme službe i do narednog Vaskrsa izgoreće skoro sasvim.

Do sledeće godine uvek ostane oko pet kilograma voska i on se pretapa sa novim tako da deo prethodne uvek bude u novoj sveći. Ove sveće idealno sagorevaju, kapi sa njih ne klize i one ne ''plaču''. Vernici rado pomažu dajući prilog u vosku, ili novcu za kupovinu voska, kao i naši ljudi koji za vaskršnje praznike stižu iz inostranstva.

foto: T.Ilić

Ovaj običaj traje dosta dugo i nije prekidan ni za vreme ratova samo što su tada izlivane manje sveće. Sveće se zovu ratarske, ili oračke jer ih liju ratari koji poštuju ovaj običaj verujući da će im obezbediti bolji rod useva, da stoka bude plodna, i da će biti pošteđeni od vremenskih nepogoda.

Inače, 2012. godine običaj izlivanja i paljenje ratarskih sveća u Manastiru Tronoša upisan je u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije.

T.Ilić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir