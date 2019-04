GLEDANOST JE MALA, OVDE NIKOG NE ZANIMA RIJALITI! TV pretplata stigla MRTVIM DUŠAMA, meštani srpskog sela digli BUNU! Da li je ova priča SMEŠNA ili ŽALOSNA?

U selu Lisice u Donjem Dragačevu - neobičan problem meštana. Oni se protive plaćanju tv pretplate - na groblju!

Naime, kada su uvodili struju u kapelu, nisu ni slutili da će im to pored računa za struju doneti i račun za TV pretplatu.

Ne bune se oni što je račun visok, već iz principa. Kažu da mrtve sadržaj na TV ne bi zanimao ni da su živi.

- Nelogično je i besmisleno da tamo gde su mrtvi i tamo gde nema nijednog televizora stiže račun za pretplatu od 200 i nešto dinara, ja to plaćam već tri godine i to je bacanje para - priča Ilija Domanović iz ovog sela.

Ni ostali meštani ne znaju zašto bi se plaćao ovaj račun u "večnim kućama", a inicijativu podržava i sveštenik.

- U redu je da račun stiže u domaćinstvo u kojem se gleda televizisjki program, ali treba li i na groblju? Da nije žalosno, situacija bi bila presmešna - kaže Milorad Nešovanović.

Kruži i interna šala da je na ovom mestu "gledanost sigurno mala".

U ime svih meštana sela Ilija je na lokalnom groblju izneo svoje zahteve.

- Mi se bunimo jer smatramo da je došlo do greške. To nije ispravno, nepošteno je i nepotrebno da se pare bacaju uzalud. Naša opština treba da reaguje kod nadležnih organa da se utvrdi da li je to ispravno i da se prekine - naglašava Ilija Domanović.

