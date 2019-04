SRBIN 10 GODINA ŽIVI SA 2 ŽENE! SELO BRUJI O RADIŠI: On je VANZEMALJAC! Trudna Ana došla im u kuću, Stojanka prihvatila sve!

Radiša Jovanović iz sela Trudelj kod Gornjeg Milanovca već više od 10 godina živi sa dve žene, sa kojima ima šestoro dece, a kaže da je zbog toga najbogatiji čovek u Srbiji!



Sa prvom ženom Stojankom Jovanović živi već 20 godina i imaju tri sina i ćerku, a druga žena Ana došla je pre deset godina i podarila mu dve devojčice. Iako su ovakav način života žestoko osuđivali rodbina, prijatelji i deo meštana, a sveštenici ga zaobilazili, Radiša kaže da ne haje mnogo za to.



Jedna kuva, druga čuva stoku



- Ja sam najbogatiji čovek na svetu, imam čak dve lepše polovine i šestoro dece! Imam šest sokolova i ponosan sam na to. Znam da mnogi misle da nisam normalan, ali mi gledamo svoja posla. Šta će ko da kaže, to nas ne zanima! Ne obaziremo se na seoske priče, znamo da smo već godinama u centru pažnje i da se i dalje mnogi čude kako živimo. Ali to je naša stvar. Ja sam u kući opozicija, a žene su vlast - rekao je Radiša za emisiju „Nećete verovati“, koja će se emitovati u subotu na Prvoj televiziji.



Ipak, prema Radišinom priznanju, pravi junak ove priče je njegova prva žena Stojanka. Saznavši da je Ana trudna sa njenim suprugom, hrabro je stala u odbranu nerođenog deteta i prihvatila u kući čak i tadašnju suparnicu, koju su roditelji izbacili iz kuće.



- Stojanka je toliko dobra žena i ona je nosilac svega. Jedina me ona razumela, čak se moja majka dugo vremena nije slagala sa ovim i gledala je na to površno, kao što je gledala većina naroda - kaže Jovanović, dok Stojanka skromno dodaje: „Znam da mnogi ne bi tako postupili, ali dečji nevini život je najvažniji.“



Druga žena Ana kaže da joj nije bilo svejedno kada je prvi put trudna dolazila u Jovanovićevu kuću.



- Nije mi bilo lako, tog dana sam se posvađala sa svojim roditeljima i došla ovde sa namerom da ne ostanem, ali ispalo je tako... Mislim da je Stojanka dobra žena. Ona kuva, dok sam ja sa stokom. Sve radimo zajedno - kaže Ana.



Njegove supruge uz osmeh ovako komentarišu da li je moguće deliti supruga sa još jednom ženom:



- Sve je moguće. Nema ljubomore. A nas dve se lepo slažemo.



Radiša je vanzemaljac



Meštani sela Trudelj kažu da su navikli na Radišin način života i njegove dve supruge.



- U početku nam je bilo neverovatno da neko može da živi sa dve žene. Sa prvom ženom ima četvoro dece i oni su već odrasli, a sa drugom dvoje. Svi su mislili da će jedna da ode, ali to se nije dogodilo. Vremenom smo se i mi navikli, to je njihov izbor. Radiša je za nas vanzemaljac, sada mu se mnogi dive. Inače je veoma vredan, pošten i dobar čovek - kažu komšije za Kurir.

Radiša ima jednu želju

DAČIĆ DA MI ZAPEVA NA KRŠTENJU DECE!

Zbog svađe sa popom, Radišino šestoro dece nije kršteno, ali namerava uskoro da ih krsti sve zajedno i da napravi opštenarodno veselje, a ima i jednu želju.

- Svi su mi nudili partijske knjižice, ali ja sam u duši socijalista. Ništa mi ne treba od njih, ali, eto, voleo bih da na krštenje dođe šef SPS Ivica Dačić, i da zapeva, bez njega nema ništa - kaže Radiša.

