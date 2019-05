GRADONAČELNIK VALJEVA DR SLOBODAN GVOZDENOVIĆ: Valjevo će biti centar Zapadne Srbije, očekujemo investicije na svim poljima

Ulaganje u infrastrukturu, nova radna mesta i novi kapitalni projekti, trebalo bi da Valjevo učine centrom Zapadne Srbije od kojeg će i ostatak Srbije profitirati. Očekuju se nova ulaganja i investicije na svim poljima, ali za sve je potrebno vreme, poručuje gradonacelnik Valjeva dr Slobodan Gvozdenović.

Građanima Valjeva su potrebni veliki projekti i investicije, šta je aktuelno u Valjevu?

Što se tiče kapitalnih projekata imamo vrlo intenzivnu saradnju sa nadležnim institucijama u Beogradu. Ono što je možda i najznačajnije za Valjevce je put M4 koji treba da poveže Valjevo sa Koridorom 11. Izgradnja ove brze saobraćajnice od Iverka do Lajkovca u dužini od 17 kilometara mogla bi da počne početkom naredne godine, a procenjena vrednost ovog projekta je oko 65 miliona evra. Završetkom ovog puta ostvariće se višedecenijski san Valjevaca da se do Beograda stigne za 45 minuta. Ono što je važno jeste da očekujemo velikog nemačkog investitora do kraja godine. Valjevo nije imalo nijednu investiciju unazad 15 godina.

Koliko je izvestan dolazak tog nemčkog investitora?

To je možda pitanje za nekog drugog, a mi se nadamo da će 100% doći. Moj posao je da sve ono što mi je zadato u Kancelariji i u Predsedništvu uradim do

kraja. Ja te rokove poštujem.

Vi kao neko ko dolazi iz medicinske struke verovatno zdravstvo izdvajate kao prioritet. Da li ste upoznati sa probemima?

Tačno je da kao lekar specijalista imam interes da unapredim primarnu zdravstvenu zaštitu u Valjevu što je više moguće. Za projektovanje Valjevske bolnice grad je izdvojio 50 miliona dinara. U pitanju je rekonstrukcija površine 40.000 kvadratnih metara. Očekujem da već sledećeg meseca počne rekonstrukcija Doma zdravlja. Ovo gradsko rukovodstvo je zaslužno što je preko 150 miliona dinara uloženo u Dom zdravlja u prethodne tri godine. Nabavili smo četiri nova sanitetska vozila. Inače, od 2005. godine nijedan novi sanitet nije ušao u Dom zdravlja. Mi smo nabavili 8 novih vozila za prevoz pacijenata na dijalizu.

Obnovljeni vozni park Doma Zdravlja foto: Promo

Na koji način Valjevo pomaže poljoprivrednicima?

Kada sam 2016. godine došao na mesto gradonačelnika izdvajanja za poljoprivredu su bila 8 miliona dinara. Već sledeće godine Odlukom o budžetu to je povećano na 16 miliona. 2018. godine iznosilo je 32, a te godine rebalansom smo dodali još 5-6 miliona. Ove godine to iznosi 50 miliona dinara.

Samo u prošloj godini asfaltirano je 20 kilometara seoskih puteva, a nasuto preko 50 kilometara. Ove godine planiramo da u saradnji sa JP “Putevi Srbije” uradimo i put u Brankovini, u Kozličiću, ali i kroz selo Beloševac gde imamo 10-15 postrojenja i fabrika - jednu mini industrijsku zonu. Takođe planiramo da uradimo 4,5 kilometra puta kroz selo Brezovice, kao i put u Pričeviću… To su sve veliki voćarski krajevi. S tim u vezi želimo da obnovimo zadrugarstvo u selu kako bi seljaci ponovo imali interes da proizvode.

Čini se da je i država prepoznala značaj sela, subvencije su sve veće. Da li ste otvoreni za razgovor sa poljoprivrednicima, da li slušate njihove probleme?

Kada sam u Valjevu, i kada nemam posla u Beogradu, u toku dana primim najmanje deset ljudi sa raznoraznim problemima. Od toga, polovina su ljudi sa sela. Ali, najčešće odem na teren da vidim kakav je problem, da sednem, popričam i uverim se šta je moguće uraditi. Jedna od osnovnih stvari na selu koja muči ljude je voda i tu smo najveći deo problema rešili. Preko 100 miliona dinara iz budžeta je odvojeno za vodovodnu mrežu za seoska područja. Biće urađen cevovod od Suve česme i nastavak cevovoda za Brankovinu koja je poznata po proizvodnji maline. Osim toga, ova gradska vlast je završila i vodovod u Kamenici i stavila ga u probnu eksploataciju. Mi smo došli upravo da promenimo stvari i menjamo ih nabolje. Sigurni smo u ono što radimo.

Šta građani mogu da očekuju kada je u pitanju centar grada?

Centralna stvar i centralni projekat u ovom trenutku je ulica Vuka Karadžića. To je jedna od najprometnijih ulica i mnoge institucije se nalaze u njoj. Za njenu rekonstrukciju smo izdvojili 50 miliona dinara. a projekat i revizija projekta su gotovi. Za dve do tri nedelje raspisujemo tender za izvođenje radova. Možda će nam trebati još novca.

Šta ćete preduzeti kako bi se rešio problem parkiranja u gradu?

Istina je da Valjevu nedostaju parkinzi i problem parkiranja već postaje alarmantan. Nedostaju podzemne i nadzemne garaže. U tom smislu imamo mnogo planova. Mnoge smo završili. Neke smo započeli, a neke ćemo tek početi.

Lepe vesti su stigle iz Privrednog apelacionog suda u Beogradu…

Da. Konačno je rešeno pitanje “Srbijanke”. Država sada ima priliku da dovede ozbiljnog investitora i da najzad “Srbijanka” koja je imala preko 2000 kooperanata ponovo postane značajna fabrika, pogotovo što je Valjevo voćarski kraj. Mi idemo u susret novoj fabrici za preradu voća i povrća na prostoru bivše “Srbijanke”. To je prostor od 12,5 hektara. Naše ambicije su da budemo lider Zapadne Srbije i to ćemo biti, ali očekujemo pomoć srpske Vlade i predsednika u svemu onome što smo započeli i što želimo da dovedemo do kraja.

foto: Promo

Kruži priča da Šesta škola nije uknjižena. Kakav je vaš komentar na to?

Šesta škola je uknjižena. Dobila je upotrebnu dozvolu i treba samo da se useli. Ja sam razgovarao i sa direktorkom i sa predstavnicima Školskih odbora. Rokovi teku. Tačno je – ima nekih nedostataka, ali ogroman deo smo ispravili. Voleo bih da obiđete tu školu, to je škola koja je građena 20 godina. Godinama je izgradnja iz nepoznatih razloga stajala. Mi smo je završili.

Sta je sa Mariborskom ulicom koja ima klizište?

Imao sam razgovor sa ljudima iz Mariborske ulice. Ta ulica mora da se reši sveobuhvatno. Imamo projekat za izgradnju ulice i projekat za saniranje klizišta. Potrebna su sredstva za koja ćemo da apliciramo kod Kancelarije za javna ulaganja.

Šta je to što ste Vi uradili za kulturu u Valjevu od kada ste na vlasti?

Valjevo je uvek bio grad značajan upravo po kulturnim događajima. Uspeli smo da veliko Kulturno-umetničko društvo “Abrašević” pretvorimo u Ustanovu kulture. “Abrašević” je okosnica kulturnih dešavanja u Valjevu sa preko 300 amatera koji su okupljeni u prostoru Abraševića koji je u potpunosti rekonstruisan prošle i ove godine. Značajno je i to da smo zgradu bivše JNA dali na upravljanje Biblioteci i počeo je posao projektovanja, a u dvorištu su planirani mnogi kulturni sadržaji. Isto tako, nekadašnja zgrada Radio Valjeva data je na upravljanje Modernoj galeriji gde će biti značajan galerijski prostor i muzej fantastike.

Što se tiče kulturnih sadržaja pomenuo bih Džez fest koji će se ove godine će se organizovati u Valjevu, a u avgustu nas očekuju tradicionalne Tešnjarske večeri, kao i manifestacije na Divčibarama. Trebalo bi da ovo leto bude izuzetno bogato i plodno što se tiče kulturnih događaja u Valjevu.

Da li ima mesta za još neka unapređenja?

Uvek ima mesta za unapređenje. Mi očekujemo veliku pomoć od Republike za sve projekte koje smo pokrenuli i koje pokrećemo i za koje mi odgovaramo.

Šta je potrebno da država prepozna u Valjevu?

Država mora da prepozna Valjevo kao centar Zapadne Srbije i gradsku vlast koja odgovorno radi. I država je to prepoznala. Potrebno je vreme da dođemo na red i mislim da je to vreme blizu. Potrebno je da država najzad uloži u ovaj grad, kako bi joj se mnogo više vratilo.

Kako gledate na proteste u Srbiji, pa i u Valjevu?

Protesti u Srbiji, pa i u Valjevu su, čini mi se, uvek koncipirani po jednoj istoj matrici i sve je već viđeno. Videli ste da je u Ukrajini pobedio jedan glumac i to je bilo prilično veliko iznenađenje za sve. U Srbiji je ta matrica bila prisutna od samog početka gde su navodno nosioci protesta bili građani i glumci. Očigledno je da u Srbiji nisu uspeli da nađu adekvatnog glumca koji bi vodio ove proteste. To nije ni Lečić, nije ni Nikola Kojo, nije ni Maljevićka, niti svi oni koji su učestvovali u tome. Videli ste kako izgledaju ti njihovi protesti - urlanje sa kamiona, gde Vuk Jeremić kao Čarli Čaplin srpske politike, daje obećanja da će Vučićev režim “završiti” do Uskrsa. Đilas je tu glavni i sada već neki od njih smataju da bi trebalo da uzmu šta im se sviđa, što im po njihovom mišljenju pripada, ali to nije moguće. Ono što je njima zajedničko je žal za vlašću koju su nekada imali. Svaki njihov savez je neiskren, svako njihovo udruživanje je prevara, a svako obećanje laž. Oni koji su uništili institucije u Srbiji, deformisali pravdu, koji su Srbiju svalili u blato, hoće opet da zajašu Srbiju, da joj navuku omču oko vrata, a oni da se vrate na vlast.

Što se tiče protesta u Valjevu, oni su slični ili isti kao u celoj Srbiji. Jedino što traže je smena aktuelnog režima i smena gradonačelnika, što mene izuzetno raduje jer, kada bi me oni hvalili, bio bih jako zabrinut i mislio bih da sa mnom nešto nije u redu. Sve u svemu, to nema nikakvu perspektivu.

Za kraj ... šta je to što imate da poručite svojim sugrađanima?

Svojim sugrađanima mogu samo da obećam veliki rad i da Valjevo do kraja godine očekuju nova radna mesta, ali isto tako da sa velikim optimizmom gledam i u sledeću godinu upravo zbog projekata koje smo počeli. Mnogo smo uradili, ali mnogo ćemo tek uraditi jer smo sigurni u ono što radimo. Ovde nema improvizacije, ovde se radi samo po pravilima struke i radi se da bi građani bili zadovoljni. Mi ne pričamo fantazije, nego konkretno radimo. Nekima to izgleda sporo, nekima se to ne sviđa, ali građani to osećaju i podržavaju ovu vlast.

Kurir.rs/Info24

Kurir