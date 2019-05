JKP PARKING SERVIS VRANJE: Izmene u saobraćaju i parkiranju

Projektom saobraćaja i saobraćajne signalizacije na teritoriji grada Vranja došlo je do promene režima saobraćaja i parkiranja na pojedinim parkiralištima i saobraćajnicama.

foto: JKP Parking Servis Vranje



Shodno tome došlo je do ukidanja pojedinih parking mesta u ulicama Beogradskoj (od Leon fooda do kružnog toka), Pionirskoj, Ivana Milutinovića, Dunavskoj (preko puta apoteke), Cara Dušana i ulici Narodnog heroja (iza parking garaže).



Ovim projektom predviđena su nova parking mesta u ulicama Kralja Milana ( od Zadarske do Niške), Matije Gupca (od ulice 9-og maja do Gavrila Principa), Karađorđevoj (od Pionirske do Bosanske) i u ulici Njegoševoj.

