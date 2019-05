KADA POSTOJI SLOGA, SVE JE LAKO: Troje roditelja, učiteljica i deca napravili igralište za petoro đaka seoske škole kod Prokuplja

zajedno do cilja

PROKUPLJE - Školsko dvorište u prokupačkom selu Donje Kordince po prvi put dobilo je igralište. Ideja o njemu je krenula od učiteljice Jelene Babić koja predaje učenicima ovog isturenog odeljenja prokupačke Osnovne škole „Milić Rakić Mirko“ a roditelji su je oberučke prihvatili.

foto: B.R.

I tako je za par dana niklo igralište! Sav posao obavili su Milan Marković, Dejan Smiljković i deka Stojan Tošić, uz pomoć učiteljice i učenika.

foto: B.R.

- Odavno mi je želja da deci u pkoli napravimo igralište. Najviše je ovde potegao Milan Marković. Htela sam da recikliramo o stare gume i prikupila sam ih, ali to iziskuje mnogo novca za metalne cevi, lance, cement i ostalo. Onda sam u Panoniji videla njihov Panjgrad i oduševila sam se. Prenela sam to roditeljima i oni su se složili- kazala nam je učiteljica Babić.

foto: B.R.

Ona dodaje da je na uređenju najviše radio roditelj Milan Marković koji je nekoliko dana pripremao delove za kućice, farbao panjeve....

- Nije mi zaista bilo teško, jer je ovo jedino mesto za decu u selu. Koliko su srećni je nama nagrada za trud- kazao je Marković.

foto: B.R.

Kada je on završio posao, krenulo je postavljanje. U školi do ranije postoji brod, tako da je i on postavljen, a u ovom finalnom delu učestvovali su svi.

- Zaista postoji odlična saradnja sa roditeljima i nije prvi put da nam pomažu.

Ranije smo uređivali park oko škole, sadili cveće, te su nam i tada izašli u susret. Ovo je pravi kutak za decu, njihovu igru i detinjstvo i to im je poklon od svih nas- kazala je učiteljica Jelena Babić.

foto: B.R.

U školi je trenutno pet đaka, odnosno tri pohađaju nastavu a dvoje su predškolci. Sela se prazne, ali ovo je primer kako je moguće sa malo truda i volje ipak obradovati mališane i motivisati druge da ne odustaju do života na selu i da još uvek ima sredina u kojima se čuje dečiji smeh i graja.

(Kurir.rs/B.R)

Kurir