NOVI SAD: Za vikend auto-trka, u podne se zatvaraju i most i petlja

NOVI SAD - Kružna auto-trka "Velika nagrada Novog Sada 2019" biće održana u nedelju, 26. maja u 12 časova, a kvalifikacioni trening dan ranije, u subotu 25. maja, takođe u podne.

Trka se nalazi u kalendaru Sportskog auto i karting saveza Srbije, a Grad Novi Sad i ove godine proglasio je manifestacijom od značaja. Saobraćajnice koje vode ka stazi Mišeluk biće zatvorene za vreme trajanja treninga i trke.

Petlje Mišeluk i Alibegovac, kao i Most slobode neće raditi u subotu od 10 do 18 časova, a u nedelju od 9.30 do 17 časova.

