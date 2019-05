POMOR PČELA U KIKINDI, PČELARI OČAJNI! Godinama nas truju, sad je je stradalo nekoliko stotina košnica (FOTO)

KIKINDA - Ponovo se kikindski pčelari hvataju za glavu jer su, po ko zna koji put, suočeni sa katastrofalnim pomorom pčela.

Šteta se još uvrđuje, ali se u ovom trenutku zna da je totalnu prijavilo 15 pčelara. Oni su ostali bez pčela u nekoliko stotina košnica. Velika je verovatnoća da ovo neće biti konačan bilans pomora koji je, u delu kikindskog atara, registrovan u četvrtak:

"Trovanje je zabeleženo kraj bašaidskog, novomiloševačkog i iđoškog druma. Alarmirali smo policiju, tužilaštvo, gradski Seketarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj, veterinarsku inspekciju, sanitarnog inspektora… Nadležni će uzeti uzorke uginulih pčela sa svih lokacija. Mišljenja sam da je do ovog masovnog trovanja došlo nakon tretiranja pšenice insekticidom i fungicidom. Neko je očigledo napravio, za pčele, smrtonosan koktel. Uviđaj je u toku. Tražimo sumnjive parcele i pribojavamo se da će šteta biti još veća, jer neke kolege još nisu obišli svoje pčelinjake - kaže za "Kurir" Saša Čolak, predsednik Udruženja pčelara “Kikinda”.

On očekuje da istraga utvrdi ko stoji iza velikog pomora pčela i podseća da je kikindske pčelare najveća kataklizma zadesila 2015. godine:

"Prema našoj preciznoj evidenciji, tada je stradalo ukupno 3.509 košnica. Materijalna šteta procenjena je na čak 700.000 evra. Do pomora pčela došlo je zbog tretiranja semena suncokreta neadekvarnim hemijskim preparatima. Pomora je bilo bilo i tokom 2017. i 2018. godine, ali se sad, po prvi put, suočavamo sa ovakvom situacijom, i to u ovo doba godine. Trovači nam zagorčavaju sladak posao. To već jednom mora da se zaustavi", kategoričan je Čolak.

