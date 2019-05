PONOVO NAPETO U RAKITI, SELO PUNO POLICIJE: Bager investitora počeo da radi van ograde, meštanin se popeo na potporni zid i pretio da će skočiti u reku

Zbog toga što građevinske mašine rade van gradilišta, ali i zbog toga što, kako je rekao, policija hoće da ga privede bez razloga, Desimir Stojanov, predsednik Mesne zajednice Rakita, popeo se na potporni zid uz obalu Rakitske reke i pretio da će skočiti sa njega u reku. Investitor tvrdi da će se čišćenjem terena iznad gradilišta smanjiti mogućnost od poplava.

Kako je juče bager počeo da radi van ograde koje ograničava gradilište, Stojanov je tražio sastanak sa građevinskim inspektorom u Babušnici koji je rešenjem zabranio radove na postavljanju cevododa za mini-hidroelektranu, ali do njega nije došlo jer ga je, kako kaže, uzalud čekao ispred kancelarije.

- Kada sam se vratio u selo, mašina je i dalje radila, ali je ubrzo zbog kraja radnog vremena prestala. Ipak, jutros je nastavila sa radovima van gradilišta - rekao je Stojanov.

On je najpre seo ispred bagera kako bi sprečio radove, a kada je policija pokušala da ga pomeri, on se popeo na potporni zid, gde je stojao sve do dolaska Inspektora Savića.

Inspektor Savić pojavio se poslepodne u Rakiti gde je razgovarao sa meštanima i sa samim Stojanovim.

O tome šta im je poručio, nismo mogli da saznamo od njega, jer ne odgovara na pozive novinara Južnih vesti, ali smo od prisutnih meštana saznali da im je objasnio da to što građevinske mašine rade van gradilišta nije njegova nadležnost, već nadležnost inspekcije rada.

- Razgovarao je sa meštanima, odgovarao je na sva naša pitanja. On tvrdi da se gradilište sastoji od 3 celine, mašinske zgrade, cevovoda i vodozahvata, te da zabrana radova koja se odnosi na cevovod, ne važi i za radove na vodozahvatu - kažu meštani.

Oni svedoče da mašine trenutno stoje, ali da su jutrašnjim radovima potkopali potporni te se deo temelja obrušio.

Pretio da će skočiti sa zida



Zbog čega se odlučio da siđe za potpornog zida, nismo saznali ni od Stojanova koji se takođe ne javlja na telefon, ali kako saznajemo policija i hitna pomoć i dalje se nalaze u selu.

Kakva je trenutna situacija u Rakiti, novinar Južnih vesti zasad nije mogao da sazna u policiji, jer portparol pirotske policije ne odgovara na pozive.

Investitor: Radimo po građevinskoj dozvoli, čišćenje terena će koristiti svima

Goran Belić kaže da Stojanov opstruiše radove koji će koristiti svim meštanima, jer će se čišćenjem terena i korita smanjiti mogućnost od poplava jer je nanos šljunka podigao nivo korita reke.

- Nije mi jasno zbog čega to radi. Radimo po građevinskoj dozvoli, čisti se teren iznad vodozahvata, obezbeđuje se gradilište iznad vodozahvata, što je značajno za sve meštane - kaže Belić.

Dodaje da se radovi ne odvijaju na cevovoda za koje i dalje postoji zabrana i da ovim radovima iznad vodozahvata ne krši zakon i rešenja inspekcija.

Podsetimo, ovo je samo nastavak napete situacije u Rakiti, početkom aprila ove godine dogodila se eksplozija na bageru, a krajem oktobra prošle godine u blizini gradilišta pronađena je ručna bomba, a početkom godine izgorela je kamp prikolica koja je služila kao magacin.

