LED I NEVREME PRIČINILI VELIKU ŠTETU SUBOTICI I OKOLINI: Najviše stradali voćnjaci i ratarske kulture

SUBOTICA –Jaka kiša, vetar i led veličine oraha, desetak minuta je padao po usevima i pričinio veliku štetu pre dva dana u Subotici, a mnoga su dvorišta i prilazi kućama na periferiji nedostupni zbog vode na zemljanim putevima.

Ratari su najviše ugroženi, a šteta se već procenjuje i u voćnjacima i na njivama. Prema rečima Šimona Ostrogonca, člana Gradskog veća Subotice za poljoprivredu, stradale su najviše plantaže jabuka kod Hajdukova, a ratarima usevi suncokreta i ječma.

foto: N.H.

Iz raketnih centara je ispaljeno 77 protivgradnih raketa iz Subotice i okolnih sela, Bajše, Ljutova, Hajdukova i Tavankuta, pa je Subotica manje stradala od okoline.

„ Poljoprivrednici koji su osigurali useve, naplatiće štetu od leda, ali takvih ima tek oko 15 odsto. Do sada je procenjeno, da je od leda stradalo oko 1000 hektara ratarskih kultura u Maloj Bosni i oko 30 hektara voćnjaka u Hajdukovu, gde je zemlja prekrivena krupnim ledom”, kako su saopštile nadležne službe.

„Kupio sam dan ranije manja stabla baštenskih biljki ispred kuće. Led je sve smrvio, poleglo je po zemlji, a usevi i voćke su još gore prošli. Uz sve to, zemljani putevi su puni jaraka napunjenih vodom, jedva se krećemo i do kuća, a kamoli do njiva”, kaže za Kurir domaćin sa Hajdukova.

U MZ Peščara, Skadarlijska ulica potpuno je natopljena, a meštani kažu da na nekim rupama na putu ima od 30 do 40 santimetara vode, pa ni kola sa nižim trapom tu ne mogu da prođu. I na Makovoj sedmici i Železničkom naselju situacija je slična u vreme jakih pljuskova.

foto: N.H.

Horgoš i Kanjiža su bolje prošli, jer je protivgradna dejstvovala i uspešno razbila crne oblake na tom području, gde grad nije bio tako jak kao na području Subotice. Na Paliću je palo oko 20-ak litara kiše po metru.

„Sad bi bilo dobro da padavine stanu, da mehanizacijom uđemo u njive i obavimo zaštitu useva. Nekima će rod biti prepolovljen, a retko ko je osigurao i voćnjake i ratarske kulture”, kaže za Kurir poljoprivrednik iz Žednika.

(Kurir.rs/N.H. foto N.H.)

Kurir