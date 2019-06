ANONIMNA UPLATA OD 41.500 EVRA: Za dvogodišnjeg Nikolu Stakića kome je potrebna transplantacija matičnih ćelija

LOZNICA – Više puta je jutros (1.6) Darko Stakić proveravao da li dobro vidi iznos na računu otvorenom radi prikupljanja pomoći za njegovog dvogodišnjeg sina Nikolu kome je potrebna transplantacija matičnih ćelija. Bio je u šoku, nije mogao da veruje šta vidi.

foto: Facebook



- Legla je uplata od 41.500 evra tako da sada imamo saskupljenih 51.000 evra dovoljno za transplanataciju matičnih ćelija. Zvao sam suprugu Danijelu da pogleda iznos, nisam mogao da verujem šta vidim. Oduševljeni smo. Darodavac je anoniman, ne znamo da li je reč o muškarcu, ili ženi, ali znamo da smo neizmerno zahvalni. Ko je to učinio hvala mu do neba, da ga samo prate sreća i svako dobro, nema reči kojima možemo da iskažemo koliko nam ovo znači. Naš heroj Aleksandar Kikanović uspeo je u svojoj misiji da njegovim maratonom od Loznice do Hilandara skrene pažnju dobrih ljudi da pomognu našem Nikoli. Ovoga meseca na dečjoj klinici u Tiršovoj Nikola ima kontrolu i videćemo kakvo mu je stanje, može li podneti put avionom, ili će na neki drugi način putovati u Poljsku na transplantaciju. Nama je za put i medicinsku pratnju, potrebno još 20.000 evra, što nije ni malo mala svota, ali verujemo da ćemo uspeti uz pomoć humanih ljudi da je sakupimo – rekao je danas (1.6) Darko za Kurir dodajući da je zahvalan svima koji su na bilo koji način pomogli do sada.

foto: Facebook



On i supruga planiraju sredinom meseca crkveno venčanje. Kaže da su obišli mnoge manastire gde im je savetovano da to učine, pre svega radi dece, Nikole i desetogodišnje ćerkice. Darko kaže da neće praviti slavlje jer im do toga nije, ali će taj čin obaviti, a stari svat biće Kikanović koji je to odmah prihvatio.

foto: Facebook



- Darko mi je javio za uplatu i danas nema srećnijeg čoveka od mene. Hvala Bogu uverio sam se da ima još dobrih, humanih ljudi koji mogu i hoće da pomognu drugome u nevolji. Ko je to uplatio svaka mu čast. Nastavljam da trčim kroz Grčku, gde je ovih dana vrućina, u ponedeljak završavam ‘’Trku života’’, a u utorak sam na Svetoj gori, na Hilandaru – kazao je loznički maratonac u današnjem razgovoru.



Kikanoviću je danas 20. dan neprekidnog trčanja kojim je uspeo da skrene pažnju na malog Nikolu i podstakne humane ljude da se uključe. Trči od 12. maja, kada je od Crkve Vaznesenja Gospodnjeg u Loznici započeo maraton do Hilandara udaljenog 918 kilometara. Kada je čuo današnju vest zaboravio je na žuljeve, povređeno koleno, kišu, sneg, sunce, koji su ga sretali na putu, stotine pretrčanih kilometara, nestao je sav umor i na krilima dobre vesti nastavio je da hita ka Hilandaru.



T.Ilić

Kurir