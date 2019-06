EVO ŠTA JE ODALO PIROMANA IZ ALEKSINCA: O jednom DETALJU nije vodio računa

NIŠ - Niška policija je posle žestokog angažovanja svojih pripadnika iz raznih sektora uhapsila Mladena M. (24) iz okoline Aleksinca za koga se sumnja da je nešto pre ponoći 30. maja benzinom upalio automobil "Ševrolet Kalos", a u vlasništvu aleksinačkog stomatologa i novinara, Dušana Ostojića.

Pretpostavlja se da je Mladen bio samo izvršilac koji je za novac od naručioca dobio zadatak koji je ozbiljno uznemirio opštinu Aleksinac.

Kako nam je Ostojić ranije ispričao, vinovnik ove štete koja iznosi oko 200.000 dinara je prvo polomio vozačevo staklo i polio sedište benzinom, a potom upalio vozilo šibicom. Palidrvca su ga izgleda i odala jer su nađena na mestu događaja.

On će na sudu biti osumnjičen da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

- Prvo je bila reč u ova dva dana da je to neki Filip uradio, ali to je lažna informacija. Ovog momka Mladena je odalo to što se i sam izgoreo. Kada je polomio staklo, on je polio benzinom sedište, ali pošto nije bilo vetrenog strujanja vazduha, njemu se vatra vratila kroz staklo. On je instiktivno bacio kutiju šibica i onako sa površinskim povredama počeo da beži, a na licu mesta nisu ostale samo šibice već i neke druge stvari koje se sada ispituju. On nije bio kod lekara, ali je viđen kako sa izgoretinama i kožom koja se puši od dima, trči. preduzeli smo sve mere kako bi se počinioc u rekordnom roku našao, a trenutno mu pretresamo stan kako bi našli nagorenu odeću ili neki drugi dokaz -, rekao nam je jedan od ljudi iz istrage u Aleksincu.

Ostojić nam kaže da Mladena ne poznaje.

- Uopšte mi nije poznato to ime. Nikad mu oči nisam video. On je dečko verovatno izvršilac, a iz koje kuhinje je to poteklo, ostavljam policijskoj istrazi jer ne želim ništa da nagađam - rekao nam je Ostojić.

Ostojić je poznati zubar u Aleksincu, ali i čovek koji je na dva internet portala bisao "zabranjene teme" za tamošnje moćnike. Jedna je krađa beba iz aleksinačke bolnice sedamdesetih godina prošlog veka i kasnije, a druga je seča stabala u centru mesta. On se žestoko usprotivio da se sva stoletna stabla seku kako bi se renoviralo šetalište i bio je jedan od glavnih aktivista koji su predvodili borbu za očuvanje lipa i kestenova, ali u tome nije uspeo.

Osumnjičeni Miloradović je, uz krivičnu prijavu, sproveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Aleksincu, nakon čega mu je sudija Osnovnog suda odredio pritvor do trideset dana.

(Kurir.rs/M.S./Foto: Filip Plavčić)

Kurir