300 TONA OPASNOG OTPADA U DVORIŠTU KIKINDSKE FABRIKE: Pesticidi, rastvarači i lepkovi na otvorenom, strahuje se da je kiša opasnim materijama ZATROVALA ZEMLJIŠTE (FOTO)

KIKINDA- Pomoćnik pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine Nemanja Erceg potvrdio je Kuriru da je na prostoru nekadašnje kikindske fabrike "Hemik" pronađena veća količina opasnog otpada.

foto: S.U.

Ambalažu pesticida, rastvarača i lepkova jedna novosadska firma nije propisno skladištila.



- Na otvorenom prostoru, u dvorištu, pronađeno je između 280 i 290 tona. Još deset tona opasnog otpada nalazilo se u zatvorenom prostoru. Prilikom nadzora je uočena razbacana ambalaža pesticida na betonu. Vrlo je verovatno da su ostatak materija iz ambalaže kiše sprale i da je to završilo u zemlji. To tek treba da se utvrdi- kaže Erceg i nastavlja.

foto: S.U.

- Naložićemo merenja da bi se ustanovilo da li je došlo do zagađenja životne sredine. Ukoliko se to desilo, operater je u obavezi da izvrši dekontaminaciju terena a u takvim slučajevima oduzima se dozvola. Nadam se da se to nije desilo jer je dvorište "Hemika" izbetonirano- navodi Erceg.

Obavljeno uzorkovanje, istraga u toku

Uzorkovanje su obavili predstavnici Instituta Mol iz Stare Pazove, ovlašćene laboratorije za uzorkovanje i analizu sadržaja materija za koje se sumnja da su opasan otpad. Oni su utvrdili da je zaprimljena veća količina opasnog otpada nego što je dozvoljeno. Istraga je u toku, a očekuje se da će protiv odgovornih lica biti podnete krivične prijave.

Podsetimo, pripadnici kriminalističke policije PU Kikinda otkrili su u subotu, 1. juna oko 300 tona opasnog otpada koji se nalazio u buradima i džakovima.

Inače, novosadska firma koja se tereti za nedozvoljeno skladištenje opasnog

otpada nije jedini zakupac nekadašnjeg “Hemika".

-Ta firma imala je dozvolu za skladištenje opasnog otpada, a izdata je sredinom jula 2017. godine. Otpad koji nisu mogli da skladište na propisanom mestu, na osnovu dozvole, oni su skladištili u krugu bivše fabrie “Hemik” i još na nekim lokacijama za koje nemaju dozvolu. Dakle, radi se o nezakonitom skladištenju opasnog otpada- kategoričan je Erceg.



(Kurir.rs/S.U)

Kurir