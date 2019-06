PROKLETSTVO SELA SIRČA KOD KRALJEVA, SVAKO MALO STIGNE GA NEKO ZLO: 2010. rušio ga zemljotres, 2014. potopila Morava, a sad je njime protutnjala bujica sa talasom od 2 metra! Ljudi bežali na tavane, Zoranu kraj kućnog praga teče reka

KRALJEVO - Kraljevačko selo Sirča, kroz koje je trećeg juna protutnjala bujica od dva metra visine vode, valjajući ulicama zamrzivače i automobile, treći put strada pred prirodom. Najpre je selo porušeno u zemljotresu 2010, pa potopljeno u poplavi 2014, pa sada opet.

- Ovo sada je bila kataklizma, mnogo gore nego 2014. Dva sata je padala kiša, a onda se potok izlio kroz selo i postao bujica koja je nosila sve pred sobom. Voda je dostizala dva metra, nosila ljudima stoku iz štala i automobile.

Zamrzivač sa sladoledom koji je bio ispred prodavnice bujica je valjala ulicom i odnela ga komšiji u dvorište 100 metara dalje. Ljudi su bežali na tavane.

Oranice nam je poplavila Morava, a bujični potok nam uništio kuće. Oko 100 domaćinstava koja dobijaju vodu iz seoskog vodovoda, kao i lokalna škola, ne smeju da je koriste, da se ne bi zarazili - kaže Mladen Vasiljević, predsednik mesne zajednice sela Sirča.

On objašnjava da je voda uništila nameštaj i tehniku u 40 do 50 kuća, 80 je odsečeno od sveta, a u 150 domaćinstava poplavljena su dvorišta, uništene bašte i plastenici.

Mnogima je u kućama bila voda pola metra visine. Zoranu Veskoviću i dalje je. Kraj praga mu teče reka. Kaže da je srećan jer je preživeo noć 2. na 3. jun.

- Probudio sam se oko 3.40, kada je bio najveći nalet kiše. Pojurio sam da izvedem svinje i pokušam da spasim šta se spasti može. Voda je naglo grunula, nisam imao vremena ni da pomislim šta ću ako me ponese. Odnekud je valjala ogromne balvane, koji su se naglo preprečili u koritu i tako na trenutak usporili maticu pred mojim salašem. Dobio sam vreme da pobegnem u taj salaš i tamo provedem sledećih pet sati, do devet ujutru. Da me bujica ponela ili u onoj brzini udario neki balvan, ne bih znao kada sam bio živ. Da ti balvani malo ne usporiše vodu, odnela bi i salaš i mene - svedoči Vesković.

On više nema ni bašte koje su bile za primer u selu, ni kukuruz, detelinu, voćnjak. Sve je sada mulj i kamen. Staru majku ne može da odvede kod lekara, jedino da je nosi proz bujični potok.

Selo Sirča danas je puno đubreta koje je bujica nanela, a na ulicama je oko pola metra blata i mulja. Milan Marić kaže da mu samo za raščišćavanje dvorišta od nanosa treba dva meseca.

- Sva bela tehnika mi je potopljena, kao i auto. U bašti mi je zamrzivač sa sladoledom koji je bujica donela od 100 metra udaljene prodavnice. Talasi su bili dva metra visine - kaže Marić.

Ispred kuća u Sirči su mokri blatnjavi tepisi i kreveti, beskorisne veš mašine i zamrzivači, razvaljene kapije i bicikle koje je voda ko zna odakle donela. Jedan od meštana je auto tokom bujice uspeo da veže za ogradu kuće, ali je šteta ipak upadljiva.

Duž puteva su mini deponije. Ljudi nose lopate ili vodu iz obližnje prodavnice, jedinu koju smeju da piju. Mesta gde su bile bašte sada su nanosi mulja, biljaka nigde.

Aleksandar Pecarski kaže da se treći put bori sa poplavom i iznova kupuje nameštaj i belu tehniku: zamrzivače, frižidere, veš mašine, šporete.

- Kada sam video da se potok opet izliva sklonio sam neke stvari po dvorištu i tako natopio noge do kolena. Ušao sam u kuću i presvukao se, pa shvativši kojom brzinom voda raste jurnuh opet napolje. Tada sam upao u vodu do struka. Potrčao sam da iz šupe spasim neke mašine i građevinski materijal, ali tu je bujica već protutnjala. Potrčim da spasim živinu, voda sve kokoši već pokrila. Samo sam mogao da se popnem na put, da ne bih rizikovao da i mene odnese - svedoči Pecarski.

Sirča je, pored Adrana i Grdice, jedno od najugroženijih sela kraljevačke opštine u ovogodišnjim poplavama.

