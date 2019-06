GRADSKA SLAVA LOZNICE: Litija prošla kroz centar grada, nastupio dečji folklorni ansambl (FOTO)

Povodom gradske slave Spasovdana u Loznici je održana litija. Posle svete arhijerejske liturgije od stare lozničke crkve, posvećene Pokrovu Presvete Bogorodice, litija je u organizaciji starolozničke crkvene opštine prošla centrom grada.

Ovog puta je imala nešto drugačiji pravac kretanja nego prethodnih godina. Naime, litija je prošla pored zgrade gradske uprave, oko Trga Jovana Cvijića, Pašićevom da bi onda u centru grada, na Trgu Vuka Karadžića, bila održana molitva za Loznicu i sve koji žive na njenoj teritoriji, a onda se litija Cvijićevom vratila do stare crkve.

U amfitetaru je priređen program, a nastupio je dečji folklorni ansambl KUD ’’Karadžić’’. U litiji su bili predstavnici crkve, građani, a najviše je bilo lozničkih učenika.

Spasovdan je i hramovna slava Crkve Vaznesenja gospodnjeg na Lagatoru, započete 2001. godine, koju je danas proslavila. Od 17. maja 1873. godine, kada je osveštana stara crkva, Loznica slavi gradsku slavu i tako je bilo sve do Drugog svetskog rata. Slava je, posle oslobođenja, ustupljena okolnim selima i obeležavana je samo u okviru crkve. Devedesetih godina prošlog veka u Loznici na Spasovdan ponovo kreće litija do centra grada, a od kada je počela gradnja crkve na Lagatoru posvećene Vaznesenju Gospodnjem-Spasovdanu, išla je od starog do novog hrama.

Pošto je od prošle godine odlučeno da od nekadašnje jedne crkvene opštine lozničke ubuduće budu dve, staroloznička i novoloznička, a svakoj su pripala po dva hrama na širem gradskom području, litija ovoga puta nije išla od jednog do drugog hrama.

