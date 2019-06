BRENDON JE POSLE POSETE CRKVI U TRŠIĆU POSTAO BRANKO: Englez posetio srpsku svetinju i osetio nešto posebno! Zbog ovoga je rešio da promeni svoj život! (FOTO)

TRŠIĆ – Pod svodovima Crkve brvnare Svetog Arhangela Mihaila na saborištu u Tršiću ovih dana je obavljeno nesvakidašnje krštenje. Kršten je pedesetogodišnji Brendon Vočers iz Bristola, grada i luke na jugozapadu Engleske, koji je odlučio da postane pravoslavac, a taj čin obavio je sveštenik Veselin Stefanovski.

foto: T.ilić

Englez je pre godinu dana prvi put došao u Srbiju i oduševio se ne samo njenim prirodnim lepotama nego i ljudima koji su, kako kaže, veoma prijatni i gostoljubivi i o tome govori i svojim zemljacima.



- U Srbiju sam se zaljubio na prvi pogled. Imao sam ranije susrete sa hrišćanstvom, ali sam osećao da mi je nešto nedostajalo. Kada sam došao u Tršić i kročio u ovu crkvu osetio sam nešto posebno gledajući ikone, otkrio sam hrišćanstvo na drugačiji način. Onako kako moje srce oseća da to treba da bude. Razgovarao sam sa ovdašnjim sveštenikom da se krstim i pristupim Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ali me je posavetovao da još malo promislim pa ukoliko ostanem pri istoj želji da to onda i učinim – priča Branko koji kaže po koju reče na srpskom, ali tek uči naš jezik.

foto: T.ilić

On je, razveden, otac petoro dece, sina i četiri ćerke, i deda četvoro unučadi, unuka i tri unuke, pa kaže da jeoko njega ''mnogo dama''. U Engleskoj podržava osobe sa mentalnim problemima, radi i kao instruktor borilačkih veština samoodbrane za lica koja se bave obezbeđivanjem poznatih ličnosti. Sa svojom decom ima ''veoma jake veze'' pa ne može odmah da napusti Englesku, ali će u skorijoj budućnosti živeti na relaciji Bristol-Srbija, a planira da se skući trajno u našim krajevima, možda čak i samom Tršiću koji mu se mnogo sviđa.

Uz širok osmeh kaže, da su ime Branko predložili kumovi, a njemu se odmah svidelo kako zvuči i misli da mu odlično odgovara.

Sveštenik Stefanovski kaže da mu se Branko obratio sa željom da se krsti i

imao je površna saznanja o našoj veri.



- Kada je prvi put došao da razgovara sa mnom rekao sam mu da mora biti strpljiv, da nema potrebe da žuri. Posavetovao sam ga da se prvo podrobno upozna s pravoslavljem i da tek onda odluči želi li da se krsti. To mu se dodatno svidelo, shvatio je na pravi način šta mu govorim i taj pristup ga je još više privukao. Bio je siguran da želi da se krsti i taj čin smo obavili u prisustvu njegovih prijatelja i kumova Đurića iz Loznice, a i pričestio se tako da je krštenje potpuno. Rekao mi je da namerava i da se doseli ovde tako da mu se Srbija baš dopala – kaže sveštenik Stefanovski.



Brendon, odnosno Branko ozbiljan je u nameri da postane žitelj Srbije, možda baš Tršića, a dok mu ona ne postane stalna adresa malo će biti na britanskom ostrvu, a malo u našim krajevima.

(Kurir.rs/T.Ilić)

Kurir