BAGREM DRASTIČNO PODBACIO: Ove godine i do deset puta manje meda

Bagrem je ove godine izdao pčelare i ova najznačajnija pčelinja paša u Srbiji po količinama meda koje daje toliko je podbacila da je nedavno Savez pčelarskih organizacija Srbije (SPOS) proglasio elementarnu nepogodu tokom perioda cvetanja bagrema.

Da je situacija nepovoljna potvrđuju i loznički pčelari koji kažu da je izgledalo kako će sve biti u redu, a onda je naišlo loše vreme i pitanje je koliko će i od onoga što su pčele sakupljale tokom cvetanja bagrema biti stvarno bagremov med.

Vladan Jakovljević je stacionirani pčelar, očekuje ovoga puta malo bagremovog meda. Objašnjava da je u maju temperatura pala, kiše je bilo svakoga dana i u jeku cvetanja bagrema potrefilo se najlošije vreme.

"Biće do pet, deset kilograma meda po košnici zavisi od lokacije. Lani je bilo vrlo dobro, imao sam oko pet tona bagrema, ove će ga biti i do deset puta manje. Počeo sam da vadim med i sve ukazuje da će kod mene prosek biti manji od pet kilograma po košnici. Pitanje je i da li je to bagremov med jer u to vreme cvetaju i neke druge biljke i tek će analiza pokazati o čemu se tačno radi, ali je očigledno da je drastično podbacio bagrem koji je kod nas najvažnija paša. Stacionirani sam pčelar i ovo će se loše odraziti na mene pošto živim od pčelarstva. Zbog ovakvih situacija pčelar mora da ima alternativu, da prodaje rojeve, proizvodi polen i mleč", kaže on.

Seleći pčelari nešto lakše će prebroditi što je bagrem izdao, pratili su ga po terenu pošto ne cveta svuda istovremeno pa su možda njihove košnice nešto punije. Inače, loznički pčelari nemaju probleme kao neke njihove kolege sa masovnim trovanjem pčela jer ovde, kako objašnjavaju, nema velike upotrebe insekticida.

Inače, kako je krajem maja saopšteno bagremova paša će podbaciti u masi, za teritoriju cele Srbije, a prema podacima SPOS-a, za najmanje 65 do 70 odsto,

