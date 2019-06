KINEZ LI DOŠAO U SRBIJU DA STUDIRA, PA POSTAO SAVA: Kada je opleo prvo kolce, više nije prestao da igra! Sada je PRAVI FOKLORAŠ (FOTO, VIDEO)

Kada uđete u salu kulturno umetničkog društva "Đoka Pavlović" u Beogradu osim zvuka harmonike, srpskog kola i vesele atmosfere među foklorašima, upoznaćete i Savu Šljivića, tačnije Lija Su Sina, Kineza koji već nekoliko godina živi i studira u Srbiji, a pritom obožava kada zaigra u kolu.

U rekreativni ansambl "Đoke Pavlovića" došao je pre godinu dana, a kako kaže za Kurir obožava našu zemlju, tradiciju, hranu i kulturu, a najsrećniji je kada "oplete" u kolu.

"Volim da igram i uživam u vašoj tradicionalnoj muzici. Kada god imam prilike volim da odem na koncert nekog foklornog ansambla", kaže nam ovaj tridesetdvogodišnji Kinez, koga ovde zovu Sava, zato što je rođen na slavu Svetog Save, a srpsko prezime mu je Šljivić, zato što "Li" na kineskom znači "šljiva".

U Srbiji završava doktorske studije, a trudi se da bude što redovniji na probama. "Koraci jesu malo teži, ali ne odustajem. Ovde su me ljudi super prihvatili, dopada mi se što posle svake probe odemo na piće i nastavimo sa druženjem", dodaje Sava.

Da se Li lepo uklopio u KUD-u , kao i da mu dobro ide u kolu, potvrdio nam je i potpredsednik društva Milan Milosavljević.

"Li se ovde kod nas dobro uklopio, stvarno me je iznenadio kako brzo kapira korake s obzirom na to iz koje zemlje dolazi. Vidim da je uvek nasmejan i to je nama najvažnije, pa ovim putem pozivam sve koji vole da igraju, a pritom žele da nauče nešto više o fokloru da dođu u naš KUD. Prijave su otvorene tokom cele godine", rekao je za Kurir Milosavljević i dodao da je ovo društvo deo PTT-a i da trenutno broji više od 200 članova, a postoji pevačka sekcija, orkestar, kao i nekoliko foklornih sekcija - izvođački, dečiji, ansambl veterana i rekreativni.

Poštar zaslužan za osnivanje KUD KUD "Đoka Pavlović" dobio je inače ime po poštaru koji je još 1941. godine bio vrlo cenjen u Pošti. Bio je vođa sindikata, a po njegovoj ingerenciji osnovano je i Kulturno umetničko društvo 1945. godine. U početku je to bilo zamišljeno da tu budu samo radnici Pošte međutim kasnije su se vrata otvorila za sve građane koji su imali želju da igraju.

Sa druge strane i Lijeve kolege igrači dodaju da je uspeo da brzo savlada korake, a Ljubiša Jović, takođe član ovog rekreativnog ansambla kaže da je na probama uvek pozitivna atmosfera.

"Nama je ovde svrha druženje, naravno uz muziku i ples, a novi članovi su uvek dobro došli i sa njima se radi bez obzira na to da li imaju iskustva ili ne. Druženje je vrhunsko, uvek ima šale, smeha. Preporučio bih ovaj KUD svima, osećaće se prijatno i rasterećeniji posle svake probe", kaže nam Ljubiša.

Igrački program u ovom društvu je raznovrstan, igraju se spletovi iz cele Srbije, a često gostuju i na festivalima kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu.

"Prvi ansambl nam je fantastičan, gde god da odu uzimaju nagrade, ali su nam i ostale grupe fenomenalne. Iako smo prošle godine imali veliki požar u našim prostorijama koje nam je ustupila Pošta, uspeli smo uz pomoć direktorke PTT-a da ih vratimo u prvobitno stanje i sada nastavljamo dalje sa radom, idemo na koncerte, turneje, prenosima ljudima našu ljubav prema igri I fokloru", nadovezuje se potpredsednik Milosavljević i dodaje da je danas interesovanje kod mladih za foklor sve manje i manje:

"Meni je jako drago kada nam mladi ljudi dođu, da ih malo sklonimo sa ulice, odvojimo od tih mobilnih, kompjutera. Većina nije ni svesna šta znači kada zaigrate u kolu, putujete, družite se, dobijate aplauz na živoj sceni. Jako mi je žao što interesovanje za foklor nije veće, mi promovišemo koliko možemo srpsku tradiciju i foklor, ali se nadam da će nam neko od nadležnih institucija pomoći u tome i angažovati se da dodatno animiramo našu omladinu".



