SVEČANA LITIJA PROŠLA GRADOM: Kraljevčani obeležili gradsku slavu Svete Trojice

Večernjom liturgijom u crkvi Svete Trojice i svečanom litijom ulicama grada, sa blagoslovom vladike žičkog gospodina Justina, Kraljevo je obeležilo gradsku slavu - Duhove. Sveta Trojica ili Duhovi su hramovna slava glavne kraljevačke crkve, a od 2007. godine ponovo i gradska slava, kao što je bila i pre Drugog svetskog rata.

Litija je večeras iz hrama Svete Trojice krenula u dvorište Duhovnog centra „Vladika Nikolaj Velimirović“, gde je osveštan zapis - drvo, koje je, prema verovanju, zaštitnik grada, a zatim se uputila do Trga srpskih ratnika i Spomenika srpskim ratnicima palim za slobodu otadžbine 1912-1918., pa do Spomenika poginulima u ratovima od 1991. do 1999. godine na Trgu Jovana Sarića i potom vratila u portu Crkve Svete Trojice.

Crkva Svete trojice u Kraljevu sagrađena je 1824. godine, na mestu gde je knez Miloš Obrenović noć uoči boja sanjao da tu ima crkva i da se u njoj molio Bogu da mu pomogne da pobedi Turke i oslobodi narod ropstva.

Knez Miloš, kada je zidao crkvu Svete Trojice, nije je sazidao u sadašnjoj veličini. On je podigao oltar i srednji deo crkve. Zadnji deo crkve, priprata i toranj podignuti su 1839. godine. Pri podizanju crkve, knez Miloš je priložio dva zvona, a treće je priložio knez Aleksandar Karađorđević.

Sva tri zvona za vreme Prvog svetskog rata od 1912. do 1918. godine skinuli su vojnici Trećeg Rajha i odneli. Danas, međutim, u zvonari postoje dva zvona.

Jedno je crkvi darivala država, od plena koji je iz Mađarske vraćen 1920. godine, a drugo je sveštenstvu poklonila Tatija, žena Anđelka Savića, bivšeg trgovca i zadužbinara iz Kraljeva.

