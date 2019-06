SAN JOJ JE DA NJENA SIROTINJA IMA KROV NAD GLAVOM: Sara Vasović iz Ivanjice svakog dana sakuplja šumske plodove ili ide u nadnicu, u nadi da će njeno četvoro dece jednom imati svoju kuću

IVANJICA - Gotovo da nema njive livade ili malinjaka u ivanjičkom kraju gde Sara Vasović (37) nije zakoračila ili ostavila kap znoja, samo da bi prehranila svoju nejač. Često se može videti kako sa svojim mališanima sakuplja šumske plodove, divlje jagode, kupine, borovnice, ali mnogi su ostali u neverici kada su ovu majku četvoro dece ugledali na vrhu breze kako kreše granje.

foto: RINA

„Puno se traži ova brezovina, seckam grančice debljine cigarete, vezujem u denjkove po 40 pruta. To je oko kilogram brezovine i prodajem ga po 40 dinara. I tako zaradim danas 1.000 dinara. Šumsko voće mi kupuju nakupci u sezoni i imaju mesta gde nosim da predam. Trenutno je divlja jagoda aktuelna, uskoro će šipurak, borovnica. A u međuvremenu sam u malinama. Stigne nešto pomoći od države, i hvala joj na toliko, nije meni država dužna da izdržava decu nego ja. Ali, nije mi teško, važno je da su mi deca sita i zdrava. Imam dva sina i dve kćerkice. Za njih živim, i ništa mi nije teško da uradim za njih. Ne žalim se a i na koga bih. Niko mi nije birao život. On je moj, kakav je takav je. Vlade mi je jedina rana na duši, ali ozdraviće, daće bog, biće i on dobro, i molim se za to svakog dana. Biće kako je on odredio“ - priča Sara koju smo pronašli na šumskom proplanku kako krati brezove grane dok je kćerkice strpljivo čekaju na skladu.

foto: RINA

Za ovu Ivanjičanku meštani imaju samo reči hvale.

,,Stvarno je vredna žena i kad dođe kod nas u nadnicu kao čigra je. Ne žalimo nijedan dinar koji joj platimo. Ponekad dođe sa decom, oni tu oko nas sede igraju se i čekaju majku, ali to su divna deca, ne čuju se. Marija je pravo zlato, ona pazi ovu mlađu, a priskoči da pomogne majci kad nešto zapne iako joj je tek osam godina, prvi je razred. Čujem da ređa petice“ kaže Snežana Savić u čijem malinjaku je proteklog proleća Sara često nadničila.

Sara je do sada upisala stotu nadnicu otkako je spao sneg sa Golije. Kažu da je postavila rekord kada je za jedan dan uvezala 40 ari maline kod jednog gazde u Kotraži, i od tada za nju ima posla gde hoćeš.

foto: RINA

„San mi je da ova moja sirotinja ima krov nad glavom, ali teško. Uspela sam da odvojim od usta i kupim plac u pristranku brda iznad Ivanjice, ali dalje je stvarno teško. Ne može se od divljih jagoda i pruća napraviti kuća, i kupiti blokovi, cement i crep. Kad bi to imala verujte da bi sama zidala, a ima ljudi koji bi mi rado pomogli“ - veli ona.

Inače, njen najstari sin Vlade je rođen 1998, Ivan četri godine mlađi. Marija je na svet došla 2011. a Tijana dve godine posle nje.

,,Mnogo se pati, ali nikad se požalila nije. Imala je težak, skoro mučenički život i želja mi je da je vidim da dobije sopstveni krov nad glavom pa nek umrem" - kaže Sarina majka Stanka.

