VALJEVO ISPLATILO 30.000 EVRA ZA UJEDE PASA: Među napadnutima i osmoro dece! Vlasnički psi ujedaju više nego lutalice

VALJEVO - Da se napadi pasa lutalica na stanovnike grada na Kolubari ne smanjuju, svedoči i broj zahteva koji je od početka ove godine podnet gradskoj Komisiji za naknadu štete od ujeda pasa lutalica u Valjevu.

Za prvih pet meseci podneto je 109 zahteva za naknadu štete, a među onima koji su se našli na udari pasa lutalica ima i osmoro dece. Njima je isplaćena

novčana naknada u ukupnom iznosu od 3,7 miliona dinara.

Prema rečima Milana Gajića, predsednika Komisije za naknadu štete od ujeda pasa lutalica u Valjevu, napadi na decu dogodili su se u Rađevom selu, naselju Oslobodioci Valjeva, Brađanima, Novom Naselju, Gornjoj Bukovici i Valjevskoj Loznici.

- Najmlađe dete koje je ujeo pas imalo je sedam, a najstarije 14 godina. Radi se o tri vlasnička i pet pasa lutaluca. U protekle tri godine zabeleženo je 15 slučajeva napada pasa na decu. Deca su ta o kojoj mi treba da brinemo i bez obzira na visinu naknade koju su dobili njihov strah koji su pretrpeli ne može da se plati. Moram da napomenem da nijedan roditelj od 2016. godine nije tužio grad - kaže Gajić.



Prema njegovim rečima ljude i domaće životinje najviše napadaju vlasnički psi, a sve je više vlasnika koji štenad ostavljaju na gradskim ulicama. Gajić kaže da je sve veći broj pasa kako u gradskom, tako i na seoskom području.



- Imamo dosta nesavesnih vlasnika. Najviše na ulici ima od vlasničkih pasa, jer mnogi vlasnici kada im se ošteni kuja štenad puštaju na ulicu. Iz tog razloga ima dosta rasnih pasa na ulici. Nedavno je zabeležen slučaj kod Poljoprivredne škole gde je iz kamiona kraljevačkih registarskih oznaka pušteno 20 pasa na ulicu. Grad radi na tome da se smanji broj pasa.

Azil u Zlatariću je prepun, a kapacitet je 200 pasa. Stalno se sa ulice sklanjaju psi, radiće se sterilizacija, udomljavanje, dok će inspekcije kontrolisati držanje vlasničkih pasa - navodi predsednik Komisije za naknadu štete od ujeda pasa lutalica.



Inače, za prvih pet meseci ove godine iz gradske kase za naknadu štete građanima zbog ujeda pasa lutalica isplaćeno je 1,9 miliona dinara, a poljoprivrednicima zbog napada na domaće životinje 1,8 miliona dinara, tako da je za samo pet meseci po ovom osnovu isplaćeno preko 30.000 evra! Za odštetu zbog ujeda pasa lutalica prošle godine je iz gradskog budžeta

isplaćeno 8,5 miliona dinara, pretprošle 18 miliona, a 2016. godine čak 23 miliona dinara.

- Novčani iznos koji se isplaćuje iz godine u godinu se smanjuje, ali sa druge strane povećava se broj podnetih zahteva. Prošle godine građani su komisiji za naknadu štete od ujeda pasa lutalica podneli 288 zahteva, a do kraja ove godine očekujemo da će ih biti skoro 300, s obzirom na to da je do sada bilo 109 zahteva. U odnosu na prethodnu godinu sve je veći broj podnetih zahteva, ali moram reći da sve više ljudi prihvata naknade koje odredi komisija, bez obzira da li se radi o ujedu psa na čoveka ili je šteta nastala na domaćim

životinjama.

Od 109 podnetih zahteva 98 oštećenih je prihvatilo iznos naknade koju je

odredila komisija, ostali nisu i oni će verovatno podneti tužbe pred nadležnim sudom. U odnosu na ranije godine sve je manje zloupotreba i lažnih prijava- rekao je Gajić.



Ukoliko pas ujede čoveka naknada se kreće od 80.000 do 100.000 dinara. Najveći broj zahteva koji su isplaćeni kreću se u rasponu od 65.000 do 105.000 dinara. Kada su u pitanju životinje najveći pojdinačni iznos naknade koji je isplaćen je 154.000 dinara.



