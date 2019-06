NEPOVOLJNI VREMENSKI USLOVI DOVELI DO SUŠENJA MALINE: Prepolovljen prinos, berba će kratko trajati (FOTO)

Sušenje zasada je problem sa kojim se suočavaju malinari u Srbiji.

Tako i Radojko Vranić iz ariljskog sela Mirosaljci koji se ozbiljno bavi proizvodnjom ovog crvenog zlata kaže da ne može da utvrdi zbog čega mu se malina suši.

"Možda je voda, ali ja otprilike mislim da je neka bolest. Čim nema izdanka ona ne daje znakove da će iduće godine biti živa, tako na mestima gde ima suvih malina a nema izdanka taj se bokor gasi”, kaže Vranić.

Prema rečima dr Aleksandra Leposavića, naučnog saradnika Instituta za voćarstvo u Čačku problem sušenja malinjaka se pojavio, jer je posle veoma dugog kišnog perioda, usledila izuzetno visoka tepmeratura.

"Situacija je prilično problematična na prostoru čitave Srbije. Inače, i na početku sezone, malinjaci su bili u izuzetnom lošem kondicionom stanju a poslednja dešavanja su dovela do još drastičnijeg smanjenja. Ako znamo da je u problemu sa sušenjem sigurno 15 do 20 odsto, i sada zbog lošeg stanja dovešće do dodatnih smanjenja količine robe i plodova malina, sigurno od 50 do 60 odsto. Takođe, i sezona berbe maline, po sadašnjem stanju i očekivanju, će izuzetno kratko trajati”, rekao je Leposavić.

