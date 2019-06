KRALJEVSKI FESTIVAL U BANJI KOVILJAČI: Prošetali likovi iz Gospodara prstenova, svemirci, kauboji i vitezovi iz Slovenije (FOTO)

BANJA KOVILJAČA – Veliki park u Banji Koviljači, jedan od najlepših u Srbiji, bio je u nedelju, 23. juna posle podne prepun dece, mladih i odraslih koji su došli da vide učesnike 9. međunarodnog ''Kraljevskog festivala''.

Različite maske, mnoštvo boja i nasmejanih lica u šarenoj karnevalskoj gomili

doneli su lepo raspoloženje iako je nebo tokom dana bilo olovno, prosulo je i kišu, sve do pred sam svečani defile kada je odlučilo da maske ipak ne pokisnu.

foto: Kurir/T.Ilić

Parkom su u svečanom defileu prošle mažoretkinje, vitezovi, likovi iz Gospodara prstenova, Saruman, Gandalf, Legolas, Golum i drugi, princezice, kauboji i indijanci, pećinski ljudi, Meksikanci, rimski mravi, ’’svemirci’’, oskudno odevene plesačice, ma svega je tu bilo. Među one koje su svi primetili i često ’’nišanili’’ kamerama mobilnih telefona, bili su Rimski mravi iz Slovenije čiji predstavnik Petek Mirom kaže da im se mnogo sviđa Banja Koviljača u kojoj do sada nisu bili kao i to što je mnogo maski i posetilaca. Iz države pod Triglavom stigli su i vitezovi na konjima, malo su ‘’razočarani’’ što nema zmajeva i zarobljenih princeza, pa su morali da ‘’ratuju’’ protiv velike sparine.



- Prvi put sam u Banji Koviljači i sve je stvarno odlično. Park je prekrasan, a gostoprimstvo domaćina je odlično, baš se prijatno osećamo. Mnogi žele da se slikaju sa nama, sviđa im se naša maska. U grupi nas je četrdesetak sve je super jedino što je pod našom maskom vruće – kaže drugi Slovenac Edvard Škrlec.

foto: Kurir/T.Ilić

Prvi put su među maskiranima i petnaestak mališana iz Centra za tražioce azila u Banji Koviljači. Njima je u pravljenju kostima pomoglo Udruženje građana ‘’Kraljevski karneval’’.



- Deca, među kojom je većina iz Avganistana i Irana, su oduševljena. Mnogo im se sve sviđa karneval.



Prijatelji iz ‘’Kraljevskog karnevala’’ pomogli su nam da imamo odlične kostime tako da smo svi veoma zadovoljni– kaže predstavnica centra Dragica Lakanović.

Posle defilea grupa od velike fontane do platoa u centru mesta one su tu izvele svoje koreografije i svi su nagrađeni velikim apluzima. Prema rečima predstavnika iz UG ’’Kraljevski karneval’’, ovoga puta učestvovalo je 29 karnevalskih grupa iz Slovenije, Makedonije, BiH i više gradova Srbije, ukupno skoro 600 učesnika. Zadovoljni su odzivom, što je bilo dosta kvalitetnih i velikih maksi, a za narednu godinu i jubilarni deseti skup najavljuju iznenađenja i drugačiji karneval.

Svečanom otvaranju Kraljevskog karnevala prisustvovali su i predstavnici Federacije evropskih karnevalskih gradova, koji su ocenili da je svake godine ovaj karneval sve bolji, kao i druge brojne zvanice. Inače, pod pokroviteljstvom Grada Loznice, uz podršku Turističke organizacije grada Loznice, Centra za kulturu ''Vuk Karadžić'', mesne zajednice Banja Koviljača i drugih pokrovitelja i ovogodišnje druženje pod maskama organizovalo je UG ''Kraljevski karneval'', a ova manifestacija postala je neizostavan deo turističke ponude Banje Koviljače koja je u vreme njenog održavanja najšarenija i najveselija.

(Kurir.rs/T.Ilić)

