GRADONAČELNIK ČAČKA NAKON PROVALE U NJEGOVU KUĆU: Osećam se bezbedno, verujem državnim organima

Gradonačelnik Čačka Milun Todorović nakon upada razbojnika u njegovu kuću rekao je da se oseća bezbedno.

"Verujem državnim organima i ubeđen sam da će oni uraditi svoj posao onako kako treba i da će procesuirati lice koje je učinilo to krivično delo. Ono što su nezvanična saznanja, to je da se radi o povratniku sa dosta krivičnih dela, ali i da je u poslednjih nekoliko nedelja na sličan način provalio u kuću nekoliko čačanskih privrednika. Istina je, ali to bih ostavio nadležnim organima, policiji i tužilaštvu, da rade svoj posao. Osećam se bezbedno", izjavio je Todorović na konferenciji za novinare.

Osim Todorovića i supruge, u trenutku provale u kući su bila i njihova dva sina.

Inače, Čačaninu M.T. (34) određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je u noći između provalio u kuću gradonačelnika Čačka Miluna Todorovića u Karađorđevoj ulici.

On je uhapšen u akciji policije koja je stigla na lice mesta nakon poziva koji je uputila Todorovićeva supruga.

(Kurir.rs/Moravainfo)

