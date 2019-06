KIŠA POTOPILA PIJACU U SUBOTICI: Prodavci očajni, voda im oštetila robu! Šteta od nekoliko stotina do 2.000 evra (FOTO, VIDEO)

SUBOTICA - Svakodnevne kiše protekle sedmice sručile su se na Suboticu, a posebno su oštećena prigradskih naselja, kojima su ekstremno jake kiše

napunile dvorišta i podrume vodom.

Vodu na asfaltu su jedva savladlavali automobilima i točkašima, a neki se žale da je voda stigla do motora, pa starije automobili nisu mogli da upale nakon vode.

foto: N.H.

U preko tridesetak naselja Subotice, jednosatni pljuskovi su potopili i

zemljane puteve u naselju, a neki su čak izneli deci gumene čamce, da se

kupaju u malom Panonskom jezeru ispred kuće, kako se vidi na

fotografijama sa društvenih mreža.



Na buvljoj pijaci radnjice sa ulaza su potpopljene nakon svake druge

kiše. Najgore su prošli u drugom delu hale četiri, naročito tridesetak tezgi

pri dnu hale i zakupci kućica na otvorenom. Ljudi ne mogu da odustanu od

zakupa, jer od toga preživljavaju, a voda im je donela toliko štete da ne

znaju kako će je nadoknaditi.

foto: N.H.

- Što mogu osušim na suncu, pertle i druge sitnice, šešire.Štetu nisam

računala, a vode je bilo skoro 50 santimetara u kući. Deo robe sam bacila.

Kanalizcioni otvor je iza kućice, ali voda ne otiče odmah. Šteta je preko 2.000 evra. Čistim brišem, ne znam kako ću nadoknaditi, kaže Elena i pokazuje crtu dokle je voda stigla na kućici.



Zakupca tezge Samir kaže da ima više tezgi na buvljaku, a da čitave

godine rade za zaradu od tri meseca.



- Ovo nas je sada upropastilo. Pada čitave nedelje, bilo je vode do 40

santimetara. Nije roba osigurana, sad radimo za zakup tezgi, kaže Samir i

dodaje da će opet morati da se zaduže.



Zakupac kaže da ima devet tezgi, d aplaća zakup preko hiljadu evra, da

ima i veliku štetu, jer je voda prodrla u bunkere, a imao je i zimske robe u

njemu.



- Poplavljeno mi je pola sanduka robe, polovina je uništena. Odneli smo da

sušimo kući, ali nije pomoglo. Plaćamo 7800 tezgu i porez na promet

12.000, to je 19.000 mesečno, asada treba to zaraditi, kaže Milenka Karač

za Kurir.

foto: N.H.

Vuković Magdalena kaže da je izgubila kožnu robu, koja je uništena i ne

zna kako će nadoknaditi štetu od više od hiljadu evra.



-Pored tezge sve je bilo potpoljeno. Preko deset godina radim ovde, ovoga

puta je šteta velika, puna tezga vode je bila, roba je mokra, džaba što

bunkeri imaju nogice od 20 santimetara, kada je voda bila duplo višeg nivoa. Moja tezga košta oko 2200 dinara, prodajem polovnu robu, ali sada mi je uništena sva roba.Teško je jako, stavljala sam i džakove pored tezge, a sada robu stavljam u kese, a deo nosim kući. Sada je sva roba propala a ionako ide slabo prodaja, kaže Magdolna.



Zakupac pored Magdolne kaže da je imao više od 2.000 evra štete i

pokazuje gde je potopljena roba u bunkeru.



- Više od deset godina sam na buvljaku, ovaj problem imamo kada padaju

ekstremne kiše. Robu nismo osigurali, a tezge dobro izgledaju, tu ni

uprava ništa ne može.

Tokom poslednja 24 sata padala je kiša u više navrata, do danas do deset sati. Ekstremno jaki pljuskovi donli su domaćinstvima problema, jer su svakog dana prelivali kanalizacioni sistem. Jedva su s ekretali automobili centrom Grada, a loše su prošli i zakupci tezgi na buvljaku. Negde je voda dosezala i do 40 santimetra, a najviše se žale prodavci oni na kraju Hale četiri, koji robu drže u kućicama i bunkerima tezgi.



U Ulici Stipe Grgića sve je plivalo, dvorište i podrum pun vode. Tako je

bilo u Aleksandrovu, a dva dana i u centru Subotice. Ispred nekih kuća bila

su prava jezera. Iz nadležnih JP i Gradske uprave Subotice kažu, da je u centru Grada očišćeno 450 slivnika u desetak ulica oko centra, a još 114 slivnika u širem području gradskih naselja, ali da je kanalzicaja stara i slivnici ne propuštaju ekstremnu količinu vode, ali da se voda iz poplavljenih ulica u

centru vrlo brzo povukla sa trotoara, nakon prestanka padavina.



(Kurir.rs/N.H.)

Kurir