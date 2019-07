VRUĆINA VEĆ POČELA DA KOSI LJUDE PO SRBIJI: U Leskovcu troje kolabiralo na ulici! Evo koji su simptomi TOPLOTNOG UDARA

RHMZ izdao je upozorenje na ekstremne temperature u naredna dva dana u Srbiji, od 35 do 39 stepeni Celzijusa, a u Hitnoj pomoći u Leskovcu do 11 sati već je bio povećan broj poziva nego što je to uobičajeno.

Bilo je šest poziva od jutros i to tri su zbog kolapsa od vrućine, u pitanju su bili ljudi koji rade na otvorenom.

"Za protekla 24 sata bilo je 65 pregleda pacijenata, 26 na terenu i 25 kod pedijatra, što je veći broj nego uobičajeno", rekla je lekarka Ivana Stanković iz Hitne pomoći.

Ona savetuje sugrađane da izbegavaju direktno izlaganje suncu od 11 do 17 sati, da unose sto više tečnosti, vode pre svega i da oblače laganu pamučnu odeću. Stankovićeva naglašava da hronični bolesnici redovno uzimaju svoju terapiju.

Simptomi kao što su glavobolja, vrtoglavica, gubitak apetita, mučnina, prekomerno znojenje, grčevi, ubrzano disanje ili pojačana žeđ znače da je telo ugroženo usled visokih temperatura i da je potrebno rashladiti se. U slučaju rasta temperature tela preko 40 stepeni, potrebno je odmah se javiti lekaru.

Toplotni udar uslovljava prestanak znojenja i otežano disanje, a može da dovede do nesvesti, ozbiljnih komplikacija, pa čak i smrti.

Visoke temperature podrazumevaju da fizičke aktivnosti pri ovakvom vremenu treba smanjiti, a ako je baš neophodno, činiti ih rano ujutro, između 4 i 7 sati, kada je temperatura najniža.

