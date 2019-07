RADI SE SVAKI DAN U 2 SMENE: U Kliničkom centru Kragujevac značajno smanjene liste čekanja

U prvih pet meseci liste čekanja za operaciju kuka i kolena su u Univerzitetskom kliničkom centru u Kragujevcu smanjene za 26,5 odsto.

Prema rečima direktora Ortopedske klinike dr Aleksandra Matića, to je rezultat "pojačanog režima rada".

"Radimo u dve smene svakoga dana, operacije su i pre i posle podne, kao i redovni operativni program i subotom u prvoj smeni. To nam je omogućilo da značajno redukujemo listu čekanja. Ideja nije da lista čekanja nestane, jer je to nemoguće, i na operacije se čeka u celom svetu. Cilj je da se čekanje svede na liste zakazivanja. To znači da kada pacijent dođe u ambulantu, i utvrdi se da ima oboleo kuk ili koleno, doktor odmah može da mu kaže da će za tri meseca biti operisan, a to je vreme koje je inače potrebno da obavi sve potrebne preglede, koriguje neke hronične bolesti ako ih ima, prođe potrebnu fizikalnu terapiju i spremi se za operativni zahvat", kaže dr Aleksandar Matić.

foto: Kurir

Inspekcijski nadzor RFZO, konstatovao je da je, pored odličnog poboljšanja liste čekanja i svim pacijentima one su dostupne na uvid kako na sajtu, već i na oglasnoj tabli.

U kragujevečkom Kliničkom centru ima 265 pacijenata koji čekaju na operaciju kuka. Svi oni će biti operisani u naredna četiri meseca. U zavisnosti od životne dobi pacijenta, bira se tip veštačkog kuka. Najstariji pacijenti dobijaju cementne proteze, za one od 65 do 70 godina hibridne, a za pacijente koji imaju manje od 65 godina su bescementne proteze.

Ortopedska klinika u Kragujevcu je prva koja je, posle Banjice, uvela pojačani smenski rad za operacije kuka i kolena. To je posebno važno zbog povećanja broja traumatskih povreda u saobraćaju i poljoprivrediu letnjim mesecima kada se one znatno povećavaju.

(Kurir.rs/D. Ilić)

Kurir