OVO JE PLANINA SA NAJVIŠE ROKERA U SRBIJI: U kampu na Gučevu 35 učenika učilo da svira gitaru (FOTO)

BANJA KOVILJAČA – Na ovoj vrućini mnogo je prijatnije boraviti u planini, a još ako je tu i dobra ekipa i svirka onda je to jedan od boljih načina da se provede deo raspusta. Na Gučevu, iznad Banje Koviljača, od minule subote na sedmodnevnom letnjem kampu ’’Škole rok gitare’’ okupilo se 35 učesnika koji marljivo vežbaju kako bi naučili što više o tehnikama sviranja, ali i drugim stvarima bitnim za jednog pravog muzičara.

Ovoga puta ’’Škola rok gitare’’ koju uspešno godinama vodi poznati loznički gitarista Jovan Ivanović udružena je sa polaznicima “Kreativnog kursa gitare’’, koji vodi profesor gitare Milica Ivanović, pa zajedno potvrđuju da je Gučevo najrokerskija planina u Srbiji.



- Sada imamo najviše učesnika, većinom osnovaca, dečaka i devojčica od trećeg do šestog razreda, a tu je i nekoliko starijih polaznika uglavnom su iz Loznice i okoline, nekoliko njih živi u Beogradu i Novom Sadu, ali su im roditelji iz ovog kraja pa su došli da na kreativno iskoriste deo raspusta. Ovo je naše 15. druženje i do sada su gitare na Gučevo u ovaj kamp dovele oko 400 dece. Kamp je namenjen onima koji vole sviranje na ovom lepom instrumentu, žele da se druže, bave muzikom i iskoriste vreme na kvalitetan način. Kao i prethodnih godina dolaze nam iskusni muzičari iz Loznice i okoline koji deci

objašnjavaju tehnike sviranja, kako da snime svoje pesme u tonskom studiju, koriste određenu opremu, sviraju sa bendom i slično – kaže Ivanović koji godinama vodi ‘’Školu rok gitare’’ pri lozničkom Centru za kulturu ''Vuk Karadžić'' koju je do sada prošlo oko hiljadu i po mladih gitarista.

On ističe veliku podršku koju kamp ima od grada Loznice, odnosno Kancelarije za mlade, Turističke organizacije i Centra za kulturu. Mladi muzičari, među kojima možda stasava neki novi Točak ili Vlatko Stefanovski, zadovoljno govore da su predavanja veoma korisna i da će se kući sigurno vratiti sa mnogo više znanja, a najvažnije je, kažu, da je druženje ’’super’’. Kamp će biti završen zajedničkim koncertom kao što je to činjeno i prethodnih godina.

Naredne godine biće četiri decenije kako se Ivanović profesionalno bavi muzikom pa planira da napravi veliki koncert gitarista koji su bili polaznici kampa i ’’Škole rok gitare’’, od njih su neki već završili fakultete, mnogi su imali, ili imaju svoje rok bendove, kao i da objavi kompilaciju snimaka nastalih

prethodnih godina na Gučevu. Uglavnom planina ovih vrelih dana odzvanja od gitarskih rifova i poznatih rok melodija, a verovatno će i posle ovoga kampa biti više svirki na klupama lozničkih parkova i formiranja novih bendova na lozničkoj maloj, ali istrajnoj rok sceni.

Inače, mladi gitaristi biće 12. jula predgrupa na koncertu Bajage i instruktora na saborištu u Tršiću gde će pokazati koliko su na ovom kampu unapredili svirku.

