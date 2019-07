USVOJEN PROGRAM SABORA VIOLINISTA: Koncerti virtuoza, izložbe u tri dana

Nema sumnje da će prvi Sabor violinista Srbije, zakazan za 16, 17. i 18. avgust ove godine biti istorijski i ostati upisan kao osnivački. Ono što organizatori pripremaju od programskih sadržaja protkano je zvucima kraljice istrumenta koji pleni dušu. A sve će krenuti dan ranije, u četvrtak, kada će se u suvoborskoj varošici podložiti zemljani lonac za Ginisa u kojem će se za saboraše krčkati 560 litara svadbarskog kupusa, u pripremi mrčajevačkih aščija na čelu sa Milunom Tošićem i Ljubišom Spasovićem.

foto: GZS

Dizanje saborskih zastava zakazano je za 13. sati, u petak 16. avgusta u središtu varošice, gde će na jarbol pored ustaničke takovske zastave novo znamenje uz zvuke himne ,,Svilen konac“ podići predsednik opštine Gornji Milanovac, Dejan Kovačević.

- Veoma prilježno se spremamo, očekujemo u Pranjanima desetine hiljada gostiju iz cele Srbije, od Subotice do Vranja. Zanimljivo je da su nam su se najavili brojni posetioci i ljubitelji violine iz inostranstva, Beča, Ciriha i Londona, odakle nam dolaze i takmičarska imena koja sigurno publiku neće ostaviti ravnodušnom. Podršku osnivanju Sabora dao je i sam državni vrh na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučić“ kaže Kovačević.

Mladi nastupaju prvi, za najboljeg skuter!

Saborska pozornica nalaziće se na stadionu gde će već u 18:00 sati gudala ukrstiti mladi violinisti, do 15 godina. A među njima su već ozbiljna imena kao što su Adrijan Mašić koji stiže iz Beča, ili unuk čuvenog Bobana Voza nekrunisanog kralja violine koji nosi njegovo ime (Boban Vasić), poreklom iz Piromana. Očekuje se i Joca Vasić, sjajan mladi violinista koji je već osvajao prvu nagradu u Moravcima. Tu je još najmanje deset sjajnih darovitih umetnika a svi će se boriti za zvanje najboljeg mladog violiniste u Srbiji i ,,Skuter“ nagradu koju će mu uručiti organizatori Sabora.

foto: GZS

Borba za prvu i zlatnu violinu Srbije – nagrada nova „škoda fabija“

Glavno takmičenje održaće se u subotu 17. avgusta i na saborskoj pozornici predstaviće se 15 violinista mada su prijave i audicije još u toku. Nema sumnje da će se voditi velika bitka jer zvanje ,,prva violina Srbije“ može poneti samo najbolji. Ali to neće biti jedina nagrada. Pored titule najbolji će sa pranjanske pozornice poneti i ključeve od nove „škode fabije“!

I nema sumnje da predstoji veliko nadmetanje velemajstora koji dolaze iz evropskih prestonica (iz Londona će stići daroviti muzičar Branko Ristić), ali i buduće zvezde violine iz Obrenovca, Valjeva, Mionice, Piromana, Negotina, Aranđelovca, Ivanjice, Gornjeg Milanovca, Šapca, Subotice...

Zanimljivo je da će se u trku za zvanje i „škodu“ uključiti nekoliko devojaka koje fantastično muziciraju, ali neće izostati ni nacionalni melos, kao što je vlaška muzika. Sa zvucima mađarskih arija nastupiće Gustav Kurina iz Subotice, inače profesor muzičke škole u Novom Sadu. Konačan spisak takmičara biće poznat do kraja ovog meseca jer su prijave još u toku, a profesionalci se mogu prijaviti na elektronsku adresu saborviolinista@gmail.com

foto: GZS

Ozbiljno ocenjivanje u tri prstena

Naravno da je veliko pitanje kako od tolikih majstora i velikih nagrada izabrati najbolje. Zbog toga su se organizatori odlučili na jedan do sada možda jedinstven način, kako bi se izbegle sve sumnje u ocenjivanje. Žiri je sastavljen od petorice članova i čine ga: Momčilo Stanojević, veliko ime u ovoj muzici biće predsednik, Perica Vasić violinista, Mićo Kujundžić, estradni umetnik, i dvoje članova koje imenuje Kulturni centar Gonjeg Milanovca, odnosno organizator.Svi takmičari sviraju po jednu pesmu i jedno kolo.

foto: GZS

Međutim žiri će odlučiti ko su pet najboljih, a zatim sledi glasanje. Naime, prvih pet glasaće između sebe, za četvoricu i neće moći da zaokruže jedino svoje ime. Dvojica koja dobiju najviše glasova su pobednici, a ko će poneti epitet najboljeg violiniste Srbije ili zlatnu violinu presudiće žiri nakon nadsviravanja od 6 minuta.

Koncert Milančeta Radosavljević i nastup starih violinista

Svoj trenutak imaće i stari violinisti koji su još u pogonu. Oni će se publici predstaviti nakon takmičenja mladih umetnika i do sada ih je prijavljeno osmoro. Radi se o majstorima koji stižu iz Valjeva, Mionice, Aranđelovca, Negotina...

Milanče Radosavljević svakako je ime čiju muziku obožavaju starije i mlađe generacije. On će po prvi put održati jedan takav javni nastup i sa velike pozornice sevnuće hitovi ovog omiljenog srpskog pevača kao što su „Anđelija“, „Ustala je majka rano“…

foto: GZS

- Čast mi je da sam deo ovog osnivačkog i siguran sam istorijskog trenutka vezanog za violinu. Dolazim sa zadovoljstvom jer to je srce i duša Srbije. Znam gde su Pranjani, poznajem mnoge divne ljude iz tog mesta. I to ne može da ne uspe jer od Takova do Dobrinje je stvarana Miloševa Srbija. A Pranjani su mesto između tri važne tačke, Takova, Dobrinje i Ravne gore. Zar postoji bolje mesto za jedan narodni Sabor u čast violine“, kaže Radosavljević koji će pevati na otvaranju Sabora, u petak od 21:30.

Majstori violine na pozornici: koncert Stanojevića, Vasića i čuvenog slovenačkog violiniste Bojana Cvetrežnika koji nastupa sa tri violinistkinje

foto: GZS

Prema programu Sabora publici bi trebalo da se predstave u polučasovnim koncertima najpoznatija imena u ovoj vrsti muzike.

Tako će u tom delu programa koncert održati Momčilo Moma Stanojević, u subotu u 19 sati. Dan kasnije u isto vreme, pojaviće se Perica Vasić.

Kao atrakcija nastupiće i slovenački violinista Bojan Cvetrežnik iz Ljubljane sa još pet muzičara, među kojima su tri devojke. Radi se o veoma ozbiljnom sastavu koji svira muziku poznatog srpskog virtuoza Aleksandra Šišića i atrakcija su u Evropi sa svojim nastupima.

Neće izostati koncert pobednika, a nosioci trofeja sa pranjanske pozornice u nedelju popodne imaće i svoj prvi solistički koncert.

foto: GZS

Prateći sadržaji Sabora

U okviru Sabora održaće se niz pratećih dešavanja. Tako će u subotu biti otvorena izložba poljoprivrednih mašina koje će prikazati preduzeća „Pršić“ iz Gornjeg Milanovca i „Radulović“ iz Prijepolja. Saboraši će moći da vide najnovije traktore, kosačice, kultivatore, prikolice, prskalice, balirke kao i uslove pod kojima mogu da ih kupe. Na samom otvaranju predsednik opštine Gornji Milanovac najuspešnijim poljoprivrednicima uručiće priznanja ali i rešenja o subvencijama iz budžeta ove opštine.

foto: GZS

Takođe, u Domu kulture biće otvorena izložba i predstavljanje poljoprivrednih proizvoda i turističkih vrednosti Rudničko - takovskog kraja.

Na kraju manifestacije u nedelju 18. avgusta u 21:30, svoj koncert će održati i velika zvezda Nada Topčagić.

Kurir.rs/GZS

Kurir