MESTO KOD SEVOJNA KRIJE NEOBIČNU PRIČU O DVA BRATA BLIZANCA: U Zlatiborskom kraju Rimljani su za sobom ostavili nešto čemu se svi i danas dive (FOTO)

SEVOJNO – U kanjonu reke Dervente u šumovitim brdima oko Sevojna skriven od pogleda nalazi se stari kameni most koji su davno gradili Rimljani.

foto: RINA

Most je star vekovima, ali ipak odoleo je zubu vremena i to kako kažu meštani zbog toga što su Rimljani čak i u to vreme savršeno znali svoj posao.

“Da bi se most izgradio, Rimljani su kamen prenosili na leđima. I evo izgradili su ga svaka im čast”, kaže Borisav Mitrović.

foto: RINA

Prema pričama starijih meštana, most su izgradila dva brata blizanca, zato se celo selo naziva Blizanci.

“Ja mislim da nijedan zidar kod nas danas ne bi mogao da izvede, ovo što su izveli Rimljani i to bez materijala i mašina. Sve je ovo ručno zidano. Bili su izuzetno spretni i vešti”, priča Boro.

Ovaj osamdesetogodišnji starac pored ovog mosta je rastao i seća se kako je to izgedalo nekad.

foto: RINA

“Subotom je celo selo išlo u Užice na pijac, preko ovog mosta. Kupimo šećera, brašna, ulja i vratimo se kući”, seća se Borisav.

Stari kameni rimski most sada je malo poznat i zaboravljen je, a nekad su preko njega prelazili trgovci koji su carskim drumom putovali od Dubrovnika ka Grčkoj.

“Na reci Derventi nekada se nalazio čitav kameni grad. Tu je bila razmena robe. Dolazili su trgovci iz Sarajeva i Dubrovnika”, kaže meštanin Vladan Ćosović.

foto: RINA

Most su ipak plavile mnoge vode i na kamenoj građevini ostavile su traga. Boro je sa komšijama popravio šta je mogao, ali se plaši da se ovaj spomenik jednog dana ne uruši.

“Treba neka ekipa da dođe da se ovo zaštiti. Bilo bi šteta da sa lica zemlje nestane ovako jedan bitan trag iz doba Rimljana”, kaže Boro.

foto: RINA

U blizini mosta, ispod stene koja se nadvila nad Derventom izvire i čista pitka voda, ali ovo nalazište poznato je samo iskusnim posetiocima ovog kraja.

(Kurir.rs/RINA)

Kurir