ZAPADNA MORAVA ZAGAĐENA U ČAČKU: Masne mrlje od nafte plutaju rekom, gradsko kupalište zatvoreno

Čačak - Pojava naftne mrlje u Zapadnoj Moravi kod Gradskog stadiona i uzvodno od brane u Parmencu bili su razlog hitne konferencije za novinare, na kojoj su se predstavnicima medija obratili gradonačelnik Čačka Milun Todorović, direktor JKP “Vodovod” Zoran Pantović, direktor SC “Mladost” Miloš Stevanić i pomoćnik gradonačelnika za zaštitu životne Sredine Mirjana Đoković.

Gradonačelnik Todorović je istakao da je pre nekoliko nedelja doneta odluka da se ne zatvara brana kod Gradskog stadiona, odnosno da kupalište ne bude pušteno u funkciju sve dok ZZZJZ i sve nadležne ustanove ne definišu da je kupalište bezbedno za kupanje kao i za sve ostale aktivnosti.

“Kao i svake prethodne godine JKP 'Vodovod' je vršio remont brane u Parmencu. Na žalost u prethodnih nekoliko dana desila se nova akcidentna situacija u vidu pojave ulja i masti u Zapadnoj Moravi koja se poklopila sa vremenom reparacije brane u Parmencu”, kazao je Todorović.

On je istakao da kao i do sada ne može i ne želi da bilo koga bez dokaza optužuje za bilo kakvu radnju, ali kako je rekao, po logici stvari, naftna mrlja koja se pojavila uzvodno od brane u Parmencu dolazi od drugog zagađivača.

“Što se tiče mrlje koja se pojavila nizvodno od brane u Parmencu ubeđen sam da je nastala od servisiranja mašinskih postrojenja koja su trajala proteklih sedam dana”, mišljenja je Todorović.

Gradonačelnik je naglasio da je izvesno da kupanja kod Gradskog stadiona neće biti ni sa leve ni sa desne obale, sve dok ZZJZ i nadležne institucije definitivno ne utvrde da je kupanje u Zapadnoj Moravi bezbedno.

Sa druge strane direktor JKP “Vodovod” Zoran Pantović je istakao da već deset godina unazad, sredinom meseca juna na osnovu saglasnosti JP „Srbijavode” i ugovora zaključenog sa gradom Čačkom, ovo komunalno preduzeće kreće sa pripremnim radovima radi formiranja akumulacije Parmenac za potrebe prihranjivanja vodom izvorišta „Prijevor - Parmenac”.

“Nikakve havarije nije bilo, niti nekakvog prosipanja, ovo se radi svake godine. I sada u akmulacije postoji određena naftna mrlja koja je uzvodno i koja nema veza sa ustavama i sa Vodovodom. Mi smo preuzeli veliku odgvoronost da objekat koji nije naš održavamo i držimo u funkcionom stanju, jer zahvaljujući toj akumulaciji ceo sistem Rzav, svih pet opština i grad Čačak imali su uredno vodosnabdevanje zadnjih pet, šest godina bez restrikcije”, kazao je Pantović.

On je istakao da postoji mogućnsot da je prilikom spuštanja ustave ne smao u Pramencu nego i u Međuvršju i u Sportskom centru, jer je sve podmazano, da se pokaže mala mrlja, ali da to nije ova o kojoj se priča, jer se ona nalazi uzvodno.

“Formiranje akumulacije se radi za potrebe vodosnabdevanja, u skladu sa dozvolom. Kada se formira akumulacija polako se prihranjuje podzemlje i stvara se uslov da imamo duplo veću proizvodnju vode nego što imamo. Ako imamo naftnu mrlju ona se ne može koristiti za vodosnabdevanje. Prvi koji želi da nje nema je JKP 'Vodovod'”, tvrdi direktor Pantović.

On je naglasio da imaju izuzetnu saradnju sa ZZJZ, i da će JKP “Vodovod” biti prva adresakojoj će se obratiti ako u Zapadnoj Moravi nešto ne valja, kako bi isključili bunare.

“Naftnih mrlja je bilo i ranije, isključe se bunari, to se dešavalo i pre. Treba da svi zajedničkim snagama vidimo šta se dešava kako bi grad pio kao i prošle godine vodu fizički, hemijski i mikrobiološki ispravnu. Ako je ova mrlja od nas, to je najmanji problem, jer su to neznatne količine koje brzo odu. Ipak, mislim da je problem sa zagađenjem mnogo složeniji”, zaključio je Pantović.

Pomoćnik gradonačelnika za zaštitu životne sredine Mirjana Đoković je konstatovala da gradu Čačku nedostaje vodni inspektor, jer je prvi nadležni iz Raškog okruga.

“Kada se dese ovakve situacije čekamo po nekoliko dana inspektore i njihovo postupanje. Danas se na licu mesta pojavila inspektorka za zaštitu životne sredine koja je nadležna za upravljanje otpadom, a ne za vodotokove. Sve što je grad mogao da uradi jeste da tamo bude jedinica Civilne zaštite koja je tretirala to mesto absorbentom koji smo dobili od JP 'Srbija vode' koji je ekološki deklarisan, što znači da ne ugrožava ni biljni ni životinjski svet na vodotoku. Uzorak masne mrlje u Parmencu uzet je danas i očekujemo izveštaj, a uzorak mrlje kod gradskog stadiona biće analiziran sutra”, kazala je Đoković.

Tvrdnje da je kompanija Sloboda zagađivač Đoković nije htela da komentariše, istakavši da je grad Čačak uradio sve što je u njegovoj moći, kao i da je uputio dopise svim relevantnim institucijama kako bi se utvrdilo ko je zagađivač.

Direktor SC „Mladost” Miloš Stevanić je kazao da su se ovom problematikom bavili i prošle godine i da je u avgu poslat dopis ministarstvu za zaštitu životne sredine i ministarstvu odbrane.

"Od ministarstva odbrane dobili smo odgovor u kome se navodi da su prema izveštaju koji je radila za njih ovlašćena laboratorija iz Beograda svi uzorci kompanije Sloboda koji su uzorkovani bistri i bez mirisa, vidljivih i otpadnih materija", kazao je Stevanić.

On je rekao da očekuje da ZZJZ danas uzme uzorke na samom kupalištu.

"Mi se uopšte ne plašimo novih uzoraka, želimo da vidimo kakva je Morava. Ne želim ništa da fingiram jer mi ne možemo da sakrijemo. Masne mrlje su uvek na površini, vidljive, mislim da je u ovom trenutku u mnogo manjim količinama i nadam se da ćemo to rešiti u narednom periodu, a ako ne rešimo sigurno nećemo spuštati ustave i ugroziti bezbednost naših sugrađana", zaključio je direktor SC Mladost.

