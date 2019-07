ŠOK U NIŠU, NIKO NE RAZUME KOME TREBA KORA SA DRVEĆA: Nepoznati lopovi ogulili desetine stabla trešanja, došli sa alatom i merdevinama, drveću sada preti sušenje

NIŠ - Veći broj trešanja na brdu Vinik kraj Niša ostao je proteklih dan bez kore, a vlasnici i dalje ne znaju zbog čega su nepoznati počinioci ogulili koru i sa stabala i sa grana.

Nišlijka Gordana Rinčić kazala je za agenciju Beta da su njen suprug i ona doživeli šok kad su u voćnjaku zatekli oguljene trešnje.

"Stabla su bila sva u belim prugama. Neko je je najpre po dužini, a potom po širini nožem sekao koru i ljuštio je. Verovatno je bilo više ljudi koji su to radili jer su ogoljene čitave krošnje. Koristili su za to penjalice, jer se vide njihovi tragovi, a i kako bi se drugačije popeli do samog vrha trešanja", rekla je Rinčić.

Ona je kazala da im je u voćnjaku oguljeno deset stabala trešnje različite veličine.

"Jednog dana smo zatekli oguljeno pet, šest stabala, a kada smo sutradan došli da obiđemo voćnjak bilo je oguljeno svih deset. Posle smo čuli da su i drugim voćnjacima u ovom delu Vinika trešnje oguljene", izjavila je Rinčić.

Niko još, dodala je ona, ne zna zbog čega je nekome bilo potrebno toliko kore trešanja. "Čujemo različita mišljenja, neki ljudi kažu da se kora koristi kao lek, ali nismo čuli da u ovom kraju ima njenog otkupa. Slučaj smo prijavili policiji i oni se pitaju kako je ovako nešto moguće", rekla je Riničić.

Riničić su stabla, da bi ih koliko toliko sačuvali od bolesti i štetočina premazali lepkom za drvo, plavim uljem i sodom bikarbonom.

"Nismo sigurni da se neće osušti. Na svim stablima pojavila se smola i ima je baš dosta", kazala je Rinčić.

U Policijskoj upravi u Nišu rekli su agenciji Beta da je policija izašla na Vinik nakon što je jedan od vlasnika voćnjaka prijavio da su stabla oštećena.

"O ovom slulučaju obavešteno je i Osnovno javno tužilatšvo u Nišu. Tužilac se izjasnio da se radi o krivičnom delu uništenja i oštećenja tudje imovine koje se goni po privatnoj tužbi", rekli su u policiji.

U Nišu se do sada vlasnici voćnjaka nisu susretali sa ovakvim oštećenjem trešanja, jer u niškom kraju ne postoji običaj paljenja lila uoči Petrovdana. ;

Običaj paljenja lila pred Petrovdan raširen je u valjevskom kraju, zbog čega je na stotine stabala divlje trešnje u tom kraju osudjeno na sušenje.

