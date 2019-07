NADSTREŠNICI ZA SABORIŠTE 300.000 DINARA: Uručene nagrade na konkursu ’’Moja ideja za moju Loznicu’’

LOZNICA – Organizatori Vukovog sabora, najstarije kulturne manifestacije u Srba, više ne bi trebalo da strepe od kiše zahvaljujući arhitektama Nikoli Popoviću i Stevi Marijanoviću čija ideja ‘’Montažno-demontažna nadstrešnica na saborištu u Tršiću’’ je izabrana za najbolju na konkursu ‘’Moja ideja za moju Loznicu’’ koji je raspisala lokalna samouprava.

Oni su dobitnici prve nagrade vredne 300.000 dinara, dok su dve ideje, ’’Čuvari Loznice’’ Udruženja ratnih dobrovoljaca 1912-1918, autora Zorana Tošića, i ’’Avantura park u Vidojevici’’ koju je smislio Filip Ranković, dobile drugu nagradu od po 200.000 dinara, dok treća nije dodeljena, saopšteno je danas (24.7) u gradskoj upravi gde su nagrađeni predstavili svoje radove.

foto: T.Ilić

Pomoćnik gradonačelnika Ljubinko Đokić, koji je bio i predsednik sedmočlane komisije, saopštio je da su na konkurs stigle 74 ideje i da su vrednovane prema tome koliko je svaka ekonomski opravdana, inovativna, odnosno koliko doprinosi promociji Loznice.

- Nagrađene su tri ideje, one treba da podignu standard i kvalitet u svim sferama života sa jedne strane, a sa druge na ovaj način povećavamo učešće javnosti u radu lokalne samouprave što nam i jeste cilj. Želja lokalne samouprave je da od Loznice napravi grad po meri njenih građana, a ovo je najbolji način da se to i ostvari – kazao je on.

foto: T.Ilić

Prvonagrađeni autori objasnili su da je u pitanju multifukcionalna nadstrešnica koja bi pružala zaštitu od padavina, ali i sunca i vetra, odnosno omogućila izvođenje programa na otvorenom i pri lošijih vremenskih uslova. Nadstrešnica je savremena membranska konstrukcija, takva da svojim dizajnom ne remeti pogled publike na scenu saborišta niti narušava izgled Tršića koji je pod zaštitom države. Bila bi postavljana u vreme sabora i drugih programa koji bi bili održavani na saborištu.

foto: T.Ilić

“Avantura park Vidojevica” bi prema zamisli autora koji je brucoš FTN u Novom Sadu, bio urađen na Vidojevici kod Lešnice, na najvišem vrhu, gde se vreme Rimljana nalazilo utvrđenje poznato kao Vidin Grad. Ideja je da se iskoriste prirodni resursi i stvori mesto gde bi, pre svega mladi, mogli na zdrav način provoditi slobodno vreme u prirodi. Bio bi to prvi takav park u regionu.

foto: T.Ilić

”Čuvari Loznice” - učionica prvog srpskog ustanka, prema rečima autora odnosi se na rekonstrukciju pedesetak metara lozničkog šanca iz boja na Loznici 1810. On je najočuvaniji vojni objekat iz Prvog srpskog ustanka u Srbiji, bio bi uređen kao u vreme odbrane od Turaka i činio na autentičnom mestu, muzejsku postavku na otvorenom, jedinstvenu u Srbiji i okruženju, objašnjava Tošić. On je najavio i relizaciju ove ideje u oktobru 2020. čime bi bilo obeleženo 210 godina boja na Loznici.

U gradskoj upravi kažu da je njihov interes da ove ideje budu što pre realizovane i da će uskoro objaviti novi konkurs ‘’Moja ideja za moju Loznicu’’. Podsetimo, prvi konkurs raspisan je početkom decembra prošle godine, a mogle su biti priložene ideje iz svih oblasti života. Predlozi su bili dostavljani u raznim formatima, a najorginalniji je bio Lozničanin koji je završio vajarstvo i uz formular je doneo i glinenu bistu prote Ignjata Vasića.

(Kurir.rs/T.Ilić)

