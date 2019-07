U LOZNICI TOKOM VIKENDA MUZIČKI FESTIVAL: Svi muzički žanrovi zastupljeni, biće za svakoga po nešto

LOZNICA – Lozničani koji vole dobru muziku imaće priliku da od petka, 26. jula pa do nedelje uživaju u kvalitetnim koncertima, jer će u tom gradu biti održan prvi muzički festival pod nazivom ''Na raskršću'' (Crossover).



Festival će biti održan na sceni Vukovog doma kulture, a otvara ga u petak, 26. jula “Trio balkanske žice” koji je za 16 godina postojanja nastupio širom sveta, a u kome sviraju Lozničani Zoran Starčević i njegovi sinovi Nikola i Željko.

Prema rečima Zorana Starčevića, ovaj festival biće drugačiji od svih ostalih koji se održavaju u Srbiji. To nije ni džez, etno, ili gitarski festival, ni world music festival, ali je to muzički izraz koji promižima sve to, festival na kojem se ukrštaju različiti stilovi.

Publika će prepoznati elemente poznate pop i rok muzike, a onda se prelazi u džez improvizacije i slično. Ima puno sastava u svetu koji se bave tim stilom koji se danas zove crossover, objasnio je on.

Drugog dana festivala, 27.7. na istom mestu sviraće dve grupe, od osam sati “Balkanofonija” iz Beograda, a od devet i petnaest minuta “Balkansambel” iz Slovačke.

Završnica festivala biće u znaku popularne grupe ‘’Kal“, čiji su stil sviranja muzički kritičari sa zapada svojevremeno nazvali Rock’N’Roma, ili Gypsy

rockabilly.



Prvi festival ‘’Na raskrsnici“ organizuje ‘’Produkcija Starčević“ u saradnji sa Centrom za kulturu ‘’Vuk Karadžić“ i Turističkom organizacijom grada Loznice, a pod pokroviteljstvom Grada Loznice.

(Kurir.rs/T.Ilić)

