UNAPREĐEN KVALITET PRUŽANJA USLUGA GRAĐANIMA Aritonović: U Gradskoj upravi u Vranju izvršeno ocenjivanje svih službenika i donet kodeks ponašanja

U prethodnom periodu radili smo na unapređenju kvaliteta i dostupnosti usluga koje Gradska uprava pruža građanima, istakao je na konferenciji za novinare načelnik Gradske uprave u Vranju Dušan Aritonović.

On napominje da se radilo u kontinuitetu na unapređenju efikasnosti ažurnosti i transparentnosti i da je donet kodeks ponašanja službenika u Gradskoj upravi.

"Unapređen je kvalitet pružanja usluga našim građanima, unapređena je radna disciplina u samoj GU. Građani su svedoci toga da sada nije slučaj da stranke čekaju po hodnicima zbog nekog službenika koji u radno vreme ispija kafe u nekom od gradskih kafića”, ističe Aritonović i napominje da je unapređen i rad Uslužnog centra, a zaposlenima su obezbeđene jednobrazne službene uniforme.

Na samom ulazu u Uslužni centar postavljena je kutija za primedbe i sugestije građana.

"Iz tih sugestija došli smo na ideju kako da unapredimo rad službi Uslužnog centra. Zapažanja naših sugrađana su i te kako dobra i realna", ocenjuje prvi čovek GU.

Aritonović je podsetio da je Vranje prošle godine učestvovalo u takmičenju “Uzmi račun I pobedi” i osvojilo prvu nagradu.

foto: T.S.

“Jedna smo od prvih GU u Srbiji koja je obezbedila bezgotovinsko plaćanje za naše sugrađane platnim karticama upotrebom POS terminala. Grad Vranje je na sedmom mestu u Srbiji po transparentnosti što je jako dobar rezultat”, kazao je Aritonović.

Prema njegovim rečima poseban akcenat stavljen je na digitalizaciju, umrežavanje i uspostavljanje elektronske uprave u GU.

“Situacija je bila loša u trenutku kada sam preuzeo funkciju, 70 odsto informacione tehnologije je zastarelo, sada je to svedeno na 20 odsto i radi se na tome da vremenom unapredimo i poboljšamo računarsku opremu. Obezbedili smo našim sugrađanima izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih kao i izvode državljanstva bez obzira na mesto rođenja, jer smo uneli sve podatke iz matičnih knjiga u elektronsku bazu podataka. Verujte da taj posao nije bio nimalo lak. Za četiri meseca je kompletna baza podataka formirana”, objašnjava Aritonović.

Prema njegovim rečima unapređen je rad lokalne poreske administracije.

“Imali smo prošle godine projekat Švajcarske agencije za razvoj, “Forma poreza na imovinu”, 16 lica je bilo angažovano kroz projekat na terenu. Oni su izvršili popis svih objekata i merenje njihovih kvadratura. Sada u potpunosti možemo da naplatimo porez jer je veliki broj objekata kako građevinskih u kojima se stanuje tako I privrednih bio van sistema I tu nije ubiran porez. Uspostavili smo time princip pravičnog I jednakog oporezivanja što je jedan od osnovnih principa poreske politike u svakoj savremenoj lokalnoj samoupravi. Svakako je time uvećan prihod koji se sliva u budžet grada po tom osnovu. Vozni park je bio zastareo bilo je I vozila van upotrebe sa velikom pređenom kilometražom. Nabavili smo dva vozila, prodajemo stara jer se naprosto ne isplati da se velika sredstva izdvajaju za njihovo održavanje”, navodi Aritonović.

foto: T.S.

Određene gradske službe preseljene su u adekvatan poslovni proctor koji je u svojini grada. “ Postigli smo efekat da one imaju bolje uslove za rad s druge strane smo obezbedili da grad nema troškove po osnovu dodatnih plaćanja za zakup poslovnog prostora”, kaže Aritonović.

On otkriva da je svoje saradnike pažljivo birao.

“Sve vreme sam radio na pažljivom izboru svojih prvih saradnika. Mogu da kažem da se već situacija dosta poboljšala. Kada imate tim sa kojim možete da radite bez nekog bojkota olakšan je rad GU I mnogo je lakše postići određene rezultate u takvim uslovima”, smatra načelnik GU.

On kaže da je izvršeno ocenjivanje svih službenika GU.

“Nekima je na taj način stavljeno do znanja da trebaju bolje da rade, drugi su opet dobili priznanje za njihov dobar I kvalitetan rad. Prvi put se u GU vode disciplinski postupci I to je svakako od značaja jer smatram da ukoliko nešto nije dobro, ukoliko neko ne radi ili se ne ponaša onako kako treba, treba da bude sankcionisan I to vidim kao jedan vid odgovornosti prema našim sugrađanima i kao moju obavezu”, objašnjava Aritonović.

Načelnik GU svakog četvrtka razgovara sa građanima kako bi se upoznao sa njihovim problemima i pomogao u rešavanju istih što se u praksi pokazalo dosta efikasno. GU u Vranju ima 240 zaposlenih. Od 16. jula ove godine stupio je na snagu je novi Zakon o komunalnoj policiji koji donosi novine u radu značajne za građane. On predviđa veća ovlašćenja za komunalne policajce ali I veću odgovornost, napominje Aritonović.

foto: T.S.

“Komunalni policajci će imati pravo na na audio snimanje, i moći će da pruža asistenciju organima lokalne samouprave , prilikom izvršavanja nekih gradskih odluka. Pooštreni su i uslovi zapošljavanja komunalnih policajaca, veće će biti bezbednosne provere. Gradske opštine će moći da formiraju komunalnu policiju. Po pisanom nalogu načelnika komunalna policija će moći da radi u civilu”, navodi Aritonović.

Prema njegovim rečima konferencija za medije zakazana je u cilju unapređenja transparentnosti jedinica lokalne samouprave i u cilju predstavljanja rezultata rada svih funkcionera SNS, ali i obaveštavanja javnosti o svim aktuelnostima koje se dešavaju u jedinicama lokalne samouprave, a koja su od značaja za ostvarivanje prava građana i interesa pred organima uprave.

(Kurir.rs/T.S.)

