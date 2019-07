MLADI U NIŠU OPIJAJU SE NA KEJU I PO ŠKOLSKIM DVORIŠTIMA, A OVAJ SLUČAJ SVE JE ŠOKIRAO: Srednjoškolac je toliko popio da je pao u komu! Hitnu poznao prolaznik

Hitna pomoć svakog vikenda u Nišu interveniše u pet ili šest slučajeva kod prekomerne doze alkohola kod mladih, pa čak i srednjoškolaca, a tako je bilo i sinoć 26. jula gde su ekipe prevezle na infuziju nekoliko starijih maloletnika koji su se "obeznanili" ispijajući žestoka pića ili pivo.

Kako saznajemo od lekara Hitne pomoći, ovo nije jedini slučaj da mladi preteraju s pićem samo na nišavskom keju, već se to dešava i u školskim dvorištima gde se noću okupljaju.

Jedan od lekara Hitne pomoći kaže da pamti slučaj kada je osnovac u školskom dvortištu toliko popio da je pao u komu.

"Nije to bilo ovog vikenda, a to je jedan od specifičnih slučajeva gde su se srednjoškolci okupili, popili i jedan dečkić je toliko pio da je pao u komu. Ostali, umesto da pozovu Hitnu pomoć, oni to nisu uradili, nego nas je pozvao slučajni prolaznik koji je video nepomičnog dečaka koji je ubledeo. Ne znam šta bi sedogodilo s njim da nismo stigli na vreme. Kada roditelji dođu po njih, mi popričamo s njima, upozorimo, ali nešto u tim apelima ne vidim neki uspeh jer se to nastavlja. Mi možemo da intervenišemo uvek, ali preventiva je najvažnija", rekao nam je jutros jedan od lekara Hitne pomoći.

Kako nezvanično saznajemo sada je među mladima koji se okupljaju na keju pa i u školskim dvorištima popularno da se dva "unučeta" sipaju u plastičnu flašu od dva litra piva i da se to tako konzumira.

To se nekada zvao "beton", a danas "raketa".

(Kurir.rs/M.S.)

Kurir