IZVOZ AVIONA IZ JAGODINE U INDIJU: Potpisani ugovori o saradnji dve zemlje, vrednost do kraja godine 500.000 evra

U prisustvu predsednika Skupštine grada Jagodine Dragana Markovića Palme danas je u Jagodini potpisan Ugovor između kompanije za proizvodnju aviona „Aero East Europe“ iz Jagodine i kompanije „Karni aerospace inc“ iz Indije, iz glavnog grada najveće indijske države Radžastan Džajpura, koji se nalazi 268 kilometara od indijske prestonice New Delhija, o isporuci tri aviona, od kojih su dva „SILA 450“ i jedan ambulantni SILA „750“. Ukupna vrednost dogovorenih poslova do kraja ove godine je 500.000 evra. Ugovor su potpisali vlasnik kompanije „Aero east Europe“ iz Jagodine Milorad Matić i vlasnici indijske kompanije „Karni aerospace inc“ Abhimanyu Detha i Dhara Gadhvi.

PALMA . "JAGODINA SARAĐUJE SA TRI NAJVEĆE ZEMLJE SVETA PO BROJU STANOVNIKA"

„Jagodina je jedini grad u Srbiji, gde smo sami napravili kontakt sa najvećim državama sveta po broju stanovnika, Kinom, Indijom i Sjedinjenim Američkim Državama. U Kinu jedna klanica iz Jagodine izvozi pileće proizvode. Kada sam bio na inauguraciji predsednika SAD Donalda Trampa, sa mnom su bila dvojica privrednika, vlasnici kompanija „Testeral“ i „Jela“ iz Jagodine i tada je dogovoren posao vredan više miliona dolara o izvozu alu i pvc stolarije iz Jagodine u SAD i do sada je 70 posto dogovorenog posla realizovano. I danas se potpisuje ugovor o izvozu aviona iz Jagodine u Indiju. Kada imate tržište u tri najbrojnije zemlje sveta, onda taj grad i ta država, mislim na Srbiju, imaju dobru budućnost“, rekao je predsednik Skupštine grada Jagodine.

NEKADA TITO-NASER-NEHRU DANAS PALMA-NASER-NEHRU

Ja se borim da Srbija vrati staro prijateljstvo koje je nekada bilo između osnivača Pokreta nesvrstanih, bivše Jugoslavije, Indije i Egipta. U Egiptu smo napravili odlične kontake i uspostavili saradnju i oktobra meseca će se u Hurgadi održati „Dani Srbije“ gde ćemo voditi najmanje 50 privrednika iz cele Srbije. Mi, ono što radimo ne radimo samo za Jagodinu, već za celu Srbiju. Iz Indije već ovog septembra dolazi 20 najvećih privrednika i neko od ministara iz Vlade Indije, a mi ćemo u decembru otići u Indiju. To će biti novi početak u saradnji Srbije i Indije, zemlje koje danas ima 1 400 000 000 stanovnika. Ja želim da se zahvalim predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i ministru spoljnih poslova Ivici Dačiću, na uslovima koje su stvorili za saradnju sa celim svetom i što Srbija danas ima međunarodnu popularnost i otvoren put i zato mi koji se bavimo politikom treba da iskoristimo tu popularnost i da Srbija ekonomski jača. Ja sam se u Egiptu sreo sa bratom Gamala Abdela Nasera, a u Indiji želim da se sretnem sa unukom Džavaharlala Nehrua i tako obnovimo to staro prijateljstvo sa Egiptom i Indijom. Želim i da pošaljem poruku svima koji se bave politikom u Srbiji i to važi posebno za opoziciju, da se ne svađamo i kritikujemo sve vreme, već kada se raspišu izbori da svako napravi izveštaj šta je to radio u poslednje četiri godine“, rekao je Marković na zajedničkoj konferenciji za novinare, sa vlasnicima kompanija iz Jagodine i Indije.

Vlasnik indijske kompanije „Karni aerospace inc“ Abhimanyu Detha zahvalio se premijeru Indije Narednra Modiju što je, kako je rekao, od Indije napravio industrijski centar sveta. „Zahvaljujem se Draganu Markoviću Palmi na gostoprimstvu. Mi današnjim potpisom ugovora kupujemo tri aviona iz Jagodine i to je početak naše saradnje.Mi želimo saradnju sa evropskim partnerima i nakon obilaska više zemalja Evrope izbor je pao na Jagodinu. Mi smo zaintersovani za izgradnju fabrika u industrijskoj zoni u Jagodini i upoznati smo sa uslovima. Privrednici iz Indije dolaze u septembru u Jagodinu i Srbiju i otvorena su nam vrata za saradnju u svim delovima privrede“ rekao je Detha.

Vlasnik kompanije za proizvodnju aviona „Aero east Europe“ iz Jagodine, Milorad Matić, zahavlio se predsedniku Skupštine grada Jagodine na pomoći prilikom preseljenja svoje fabrike u Jagodinu. „Posebno mi je drago što su naši indijski partneri pre dolaska u Jagodinu obišli Italiju, Nemačku, Španiju i Francusku i što su nakon toga prepoznali našu fabriku u Jagodini kao najkompetetniju i najpovoljniju. Uslovi eksploatacije aviona u Indiji su inače za lake avione specifični zbog visokih temperatura i naši avioni metalne strukture su se pokazali kao najizdržljiviji. Posebno mi je drago što moja kompanija daje doprinos gradu Jagodini u razvoju dalje privredne saradnje, jer je grad Jagodina mojoj kompaniji napravio veliko gostoprimstvo i pomoć kada nam je to bilo potrebno“ rekao je Matić. Današnjem potpisu ugovora prisustvovali su i gradonačelnik Jagodine Ratko Stevanović i načelnik Pomoravskog okruga Goran Milosavljević.